AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi tonlarca rezene çayı içerek bile hazmedemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." diyen Akşener'e sert göndermelerde bulundu.
"Akşener’in tek dert etmesi gereken konu adaylarına PKK'nın neden destek verdiğidir"
AK Parti'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt geldi.
Ömer Çelik resmi Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.
Sayın Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.
Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…
Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır..." açıklamasında bulundu.