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AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Tutuk'a sevgi seli: Meşalelerle karşılandı

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adaylığı açıklanan mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk, kentte coşkuyla karşılandı. Şehre gelişinde kalabalık grup meşalelerle Tutuk'un adaylığını kutladı.

23:07 - 7/01/2024 Pazar
AA
Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Yönetimi ve partililer katıldı.
Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Yönetimi ve partililer katıldı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Yalova'da belediye başkan adayı olarak açıklanan Mustafa Tutuk'un kente gelişi dolayısıyla, partililer 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yakılan meşaleler arasında meydana gelen Tutuk, havai fişek gösterisi sonrası alanda toplanan kalabalığa seslendi. Tutuk, yağmur ve soğuk havaya rağmen alana geldikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Göreve geldiği 4 yılda şehirde yaşanan değişimleri anlatan Tutuk, "Cumhuriyet, Gazipaşa caddelerini görüyorum. Ana isale hattı, barajımız yenilecek. Bunun yanında yıllardır yapılmayan kentsel dönüşüm hamleleri yaptık. Biz Cumhur İttifakı belediyesiyiz, biz hizmet belediyesiyiz. Yalova'ya teşkilatlarımızla, hemşerilerimizle aşkla çalışacağız, çokça çalışacağız. Yalova'ya yakışanı yapacak, hakettiği bir il yapacağız. Hep birlikte çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakacağız. Birlikte üretecek, birlikte başaracağız. En güzel günler gelecek. Yalova sizlerle güzel." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını alandakilere ileten AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise yaşadıkları, ekmek yedikleri, büyüyüp sokaklarında oyun oynadıkları kente hizmet etmeyi Allah'ın kendilerine nasip ettiğini belirtti.

Güçlü, "Yalova'yı hep beraber yaşanabilir, mutlu, huzurlu insanların olduğu bir kent haline getireceğiz. Bu seçim döneminde hepiniz şahit olun ki iftiralarla hiçbir işimiz olmayacak. Yalova'yı daha yaşanılabilir bir kent yapmak için ne gerekiyorsa yapacağımıza il başkanı olarak ben söz veriyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, AK Parti’de aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11'i büyükşehir 26 belediye başkanı adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz. İstanbul muradına kavuşacak" dedi. Erdoğan, "Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu duyurdu.

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