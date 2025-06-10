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AK Parti’de çifte kamp: Yol haritası çizilecek

AK Parti’de çifte kamp: Yol haritası çizilecek

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

AK Parti, yeni dönemin yol haritasının çizileceği iki kampta bir araya geliyor. Haziranın son haftasında Kızılcahamam’da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında da milletvekilleri kampa girecek.

AK Parti’de önümüzdeki günlerde iki ayrı kamp düzenlenecek. Haziranın son haftasında Kızılcahamam’da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında da milletvekilleri kampa girecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edilecek kamplar yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması özelliğini taşıyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

2028 seçimlerine ilişkin yol haritasının çizileceği kamplarda teşkilatın görüşleri alınacak, sahadan gelen talep, öneri ve şikâyetler de raporlanacak. Kampta partinin yaza dönük mesai programının yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa arayışlarına ilişkin yansımalar ve atılabilecek adımlar ele alınacak. Enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele, yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar ve rüşvet operasyonları, yapılması planlanan reformlar gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Milletvekilleri kampına, Merkez Karar ve YÖnetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, birim başkan yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

ÜÇ TOPLANTI BİRDEN

Kampta, “Genel Merkez Çalışmaları Oturumu” ve “TBMM Grup Çalışmaları Oturumu” gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, güvenlik ve dış politika, sağlık, spor ve gençlik, ulaştırma, kültür ve turizm alanında oturumlar ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak. Kampların yanı sıra AK Parti, 30 Haziran’da MKYK, 1 Temmuz’da Genişletilmiş il başkanları toplantısı, 22 Temmuz’da ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapacak.



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