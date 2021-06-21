AK Parti’de istişare maratonu

AK Parti'de milletvekilleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile parti organlarının katılımıyla gerçekleştirilecek istişare toplantıları bu haftadan itibaren başlıyor.

İlk olarak, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koordinasyonunda 40 büyükşehir ve il belediye başkanıyla toplantı yapılacak.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Erdoğan’ın da katılması beklenen 22 Haziran’daki toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana belediyelerin çalışmaları ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin de ele alınması bekleniyor.

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