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ANKARA

AK Parti’de istişare maratonu

AK Parti, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘saha’ya çıkmaya başlarken, bir yandan da istişare toplantıları için kolları sıvadı. Milletvekilleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile parti organlarının katılımıyla gerçekleştirilecek istişare toplantılar bu haftadan itibaren başlıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
AK Parti’de istişare maratonu
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti'de milletvekilleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile parti organlarının katılımıyla gerçekleştirilecek istişare toplantıları bu haftadan itibaren başlıyor.

İlk olarak, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koordinasyonunda 40 büyükşehir ve il belediye başkanıyla toplantı yapılacak.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Erdoğan’ın da katılması beklenen 22 Haziran’daki toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana belediyelerin çalışmaları ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin de ele alınması bekleniyor.

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