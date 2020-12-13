​AK Parti'de yeni dönem: Mülakatla yönetime

İlçe kongrelerini büyük oranda tamamlayan ancak il kongrelerine salgını nedeniyle ara veren AK Parti, bugüne kadar 19 il kongresini yaptı. Bu kongrelerle teşkilatta yüzde 55-60 oranında bir değişim gerçekleşti. Yeni kadroları 2023 seçimlerine hazırlamak için düğmeye basan AK Parti, değişen il ve ilçe başkanlarından 2023 strateji raporu istedi. İl ve ilçe başkanları, bulundukları yerlerle ilgili 3 yıllık strateji planlarını hazırlayıp genel merkeze sunacak. Bunun yanısıra il ve ilçe başkanlarına yönelik anket düzenlenip, partinin belirlediği başlıklar içinden kendilerine yine bir strateji belirlemeleri istenecek.

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