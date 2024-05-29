AK Parti’den reformlarla dolu 4 yıl planı: Tüm birimlere reform alanlarının belirlenmesi için çalışma talimatı verildi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın,
“Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz”
sözünden hareketle AK Parti’nin Ankara Kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Yapılan çalışmanın detaylarını bir grup gazeteci ile paylaşan Ala, ülkedeki sorunlara hızla çözüm üretmek, vatandaşın refahını üst düzeye çıkarmak için reform çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti.
İlk yıl Türkiye'nin altın yılı
İlk yıl Türkiye'nin altın yılı
Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanması gerektiğini vurgulayan Ala,
“4 yılı reform yılı olarak görmemiz lazım. Önümüzdeki 4 yılın birinci yılı altın yıl, ikinci yılı gümüş, üçüncü dördüncü yılda da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Gıda güvenliğinden yönetimdeki reforma kadar ince işçilik gerektiren bir çalışma olacak. Eğitim reformu yapılacak çalışma hayatında iş dünyasında siyasette siyasi partiler yasasında reformlar yapılacak”
dedi.
Hızlı bir reform süreci
Hızlı bir reform süreci
Hızlı bir reform süreci görüleceğini ifade eden Ala, “
Önce politikalar değişir. Politikalar gözden geçirilir, dünyadaki gelişmeler sizi değişmeye zorluyor. Gelişmelere göre politikalar değiştirilir. Örnek, İsrail ile ilişkimiz Gazze’ye saldırmadan önceki gibi olabiliyor mu? Piyasada öngörülebilirliği artıracak ciddi reformlar: ekonomik alanında, hukuk alanında, adaleti sağlayacak öngörülebilirliği artıracak güveni artıracak ciddi reformlar.
Ekonominin gerekleri siyasetin siyasi alanın da yine katılımını hem hedeflerinin vatandaşın olabildiğince geniş kesimi tarafından benimsenip desteklenmesini sağlayacak reformlar ve hukuk alanında sivil toplum alanında her alanda eş zamanlı çok alanlı eş zamanlı biraz ince işçilik gerektiren reformlar gelecek.
AK Parti, CİMER ve ombudsman da şikayetleri topluyor. Vatandaş en çok neyden şikâyet etmiş bu alanlarda uygulamada mı eksikliğimiz var düzenlemede mi eksikliğimiz var onlara bakıyoruz ”
dedi.
Ankara kriterlerine ikinci bir reform dalgası
Ankara kriterlerine ikinci bir reform dalgası
Ala, STK’dan ekonomiye siyasetten hukuk alanına hepsinde Türkiye’nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek,
“Onları yapıp değiştireceğiz. Onlarla yola devam edeceğiz. Örnek, Ankara kriterlerine 2’nci bir reform dalgası diyebiliriz. Partide birimlere tek tek görev verildi. Bakanlıklara da ilgili birimlere görev verildi. Çalışmalar yakında biter. Reformlar yaparak yolumuza devam edeceğiz”
diye konuştu.
Reformda ince işçilik
Reformda ince işçilik
“Her reformu yapacağız”
diyen Ala şöyle konuştu. “Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyet hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, tüketicinin ve sağlığının korunması, rekabet ve kapsayıcı dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim ve araştırma, eğitim ve kültür, Gümrük Birliğinde yapılacak iyileştirmeler, kaynaklarda tarımda uyum, tarım ve kısal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağılığı, balıkçılık vb. bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonları sağlanması açısından ince işçilik yapılacak.”
Sokakta köpek olmaz
Sokakta köpek olmaz
“Sokakta köpek olmaz”
diyen Ala, “ Mesela Amerika’da 450 milyona yakın köpek, 350 milyona yakında insan var. Sokakta bir tane köpek göremezsiniz. Başıboş köpek diye bir şey olmaz. Avrupa’da da İngiltere’de ise herkesin evinde bir köpek vardı. Herkesin elinde köpeğin tasması birde ortalığı pislemesin diye poşet var. Ama gece gündüz dolaşırsınız ortada bir tane sahipsiz köpek olmaz. Hayvan severler sahiplensin o zaman
. Sorumluluk alınacak. Sahiplenilecek.
Belediyelerin devletin işi insanı sokaktaki güvenliğini sağlamak. Sokakta köpekler insanları parçalıyor. Buna da seyirci kalınmaz. Dolayısıyla da sokakta köpek olmaz. Nasılını arkadaşlarımız çalışıyor. Toplum da tartışıyor. Tarım Bakanlığı da AB’deki uygulamaları da dikkate alarak, yapılacak. Bu konuya ilişkin bir irade kesin var. Her şeyi etkilemeye başladı. Bizim yurt dışından bütün turizm şirketleri
‘Türkiye’de kuduz uyarısı yaparak’
bilet satıyor. Türkiye’ye yakışmayan görüntüler olduğu için bir düzene sokulacak. Muhtemel konu meclis tatile girmeden çözülür” dedi.
İkinci kez seçim görmüş il başkanı yüzde 20 yok
İkinci kez seçim görmüş il başkanı yüzde 20 yok
AK Parti’nin, kendi içindeki değişimleri çok fazla fark ettiremediğini belirten Efkan Ala, “Partide de 5 yıl önceki kadrolar ile 2 yıl önceki kadrolar aynı değil. AK Parti o kadar çok değişime alıştırdı ki. Kadrolarda MKYK’yı yeni değiştirdik 1 yıl olmadı. İl başkanlarından ikinci kez yerel seçim görmüş il başkanı sayısı çok az yüzde 15 ya da yüzde 20 yoktur” dedi.
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16 hours ago