AK Parti’den reformlarla dolu 4 yıl planı: Tüm birimlere reform alanlarının belirlenmesi için çalışma talimatı verildi

“Sokakta köpek olmaz”

diyen Ala, “ Mesela Amerika’da 450 milyona yakın köpek, 350 milyona yakında insan var. Sokakta bir tane köpek göremezsiniz. Başıboş köpek diye bir şey olmaz. Avrupa’da da İngiltere’de ise herkesin evinde bir köpek vardı. Herkesin elinde köpeğin tasması birde ortalığı pislemesin diye poşet var. Ama gece gündüz dolaşırsınız ortada bir tane sahipsiz köpek olmaz. Hayvan severler sahiplensin o zaman

. Sorumluluk alınacak. Sahiplenilecek.

Belediyelerin devletin işi insanı sokaktaki güvenliğini sağlamak. Sokakta köpekler insanları parçalıyor. Buna da seyirci kalınmaz. Dolayısıyla da sokakta köpek olmaz. Nasılını arkadaşlarımız çalışıyor. Toplum da tartışıyor. Tarım Bakanlığı da AB’deki uygulamaları da dikkate alarak, yapılacak. Bu konuya ilişkin bir irade kesin var. Her şeyi etkilemeye başladı. Bizim yurt dışından bütün turizm şirketleri

‘Türkiye’de kuduz uyarısı yaparak’