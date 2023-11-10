AK Parti’den yerel seçimler için 3 dönem kararı

Yusuf Ziya Yılmaz
Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin çalışmaları da hız kazandı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Yılmaz, AK Parti’de genel seçimde olduğu gibi, yerel seçimlerde de 3 dönem kuralı uygulanacağını söyledi.
Yılmaz, “3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir.” diye konuştu.
Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
MHP ile görüşmeler
Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
- "Adaylarımızın bir an önce sahaya çıkıp çalışmalarını yapmaları için erken açıklanmasıyla ilgili çaba içinde olacağız. Tarih henüz belli değil. Süreci çok hassas takip ediyoruz. Adaylarımızın tespitiyle ilgili süreç zaten hep işliyor. Bizim o konuda tecrübemiz çok var ama seçime Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile gidiyoruz. Birlikte yapılacak çalışmalar belki biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız."