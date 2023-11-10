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AK Parti’den yerel seçimler için 3 dönem kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirterek, "Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim." dedi.

16:37 - 10/11/2023 Cuma
AA
Yusuf Ziya Yılmaz

Yusuf Ziya Yılmaz

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin çalışmaları da hız kazandı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.


Yılmaz, AK Parti’de genel seçimde olduğu gibi, yerel seçimlerde de 3 dönem kuralı uygulanacağını söyledi.


Yılmaz, “3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir.” diye konuştu.


Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.


Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz,
"Yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim. Bundan önce biliyorsunuz, çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveleri yaptığımız yerler olmuştur. Hatta Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımız 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz'dan aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçiminde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz."
ifadelerini kullandı.

MHP ile görüşmeler


Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:


  • "Adaylarımızın bir an önce sahaya çıkıp çalışmalarını yapmaları için erken açıklanmasıyla ilgili çaba içinde olacağız. Tarih henüz belli değil. Süreci çok hassas takip ediyoruz. Adaylarımızın tespitiyle ilgili süreç zaten hep işliyor. Bizim o konuda tecrübemiz çok var ama seçime Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile gidiyoruz. Birlikte yapılacak çalışmalar belki biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız."


#AK Parti
#Yerel seçim
#3 dönem kuralı
19 dakika önce
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