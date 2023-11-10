AK Parti’den yerel seçimler için 3 dönem kararı

"Adaylarımızın bir an önce sahaya çıkıp çalışmalarını yapmaları için erken açıklanmasıyla ilgili çaba içinde olacağız. Tarih henüz belli değil. Süreci çok hassas takip ediyoruz. Adaylarımızın tespitiyle ilgili süreç zaten hep işliyor. Bizim o konuda tecrübemiz çok var ama seçime Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile gidiyoruz. Birlikte yapılacak çalışmalar belki biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız."