AK Parti'li Erkan Kandemir'den anayasa değişikliği açıklaması: Ailenin kadın ve erkekten oluştuğunu ifade eden bir madde ekleyeceğiz

Kanal7 'deki Başkent Kulisi'nde programında açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarından satır başları:

AK Parti milletin kendine verdiği emanetini taşıyoruz. Başka bir aşkla işe sarılıyoruz. Cumhurbaşkanımız inanılmaz bir tempoyla dünya liderleri ile görüştü. Prag'dan geldi ve ertesi gün Sakarya'da mitinge katıldı. Dün Balıkesir'de miting alanına giderken sadece 30 bin kişi vardı, miting alanı onun 2 katı kalabalıktı.

Biz gittiğimiz her ilde Cumhurbaşkanımız oradan ayrılırken der ki "Bugün bir başka gördüm." Cumhurbaşkanımız "Ben meydanların dilini bilirim, meydanlar bize Türkiye yüzyılı yapacak fırsatı verecektir" dedi. Kolay bir seçime gitmiyoruz, taraflar var ve kuşkusuz kolay geçmeyecek. Türkiye'deki güçlü liderlik, Cumhurbaşkanımızın hem tecrübesi hem heyecanı bu seçimin sonuçları itibarıyla kolay bitirecek.

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Biz bir yandan takip ediyoruz, diğer siyasi partilerin mitinglerindeki katılımlara da ve Balıkesir kıyaslanamaz. Biz hiçbir mitingimizi bölgesel yapmayız, illerin ölçeklerine göre değerlendirme yaparız. Dün sadece Balıkesirliler vardı.

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"TÜRKİYE YÜZYILI" BAŞLIYOR

Siyasi vizyon belgemizi 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanımız açıklayacak. "Türkiye Yüzyılı" diye bir kavram koyduk önümüze. Türkiye birinci yüzyılını tamamlıyor 2023'te. Şimdi 2023 sonrası tüm bu hazırlıkların, birliklerin, beraberliklerin tamamının bir kaldıraç olarak bizi başka bir yere taşıyacağına inanıyoruz. 2023 bizim için rakamsal bir geçiş değil, şimdi başlıyor Türkiye'nin yüzyılı. Tüm dünyada Türkiye damgasının daha net vurulacağı bir yüzyıl olacak.

Son bir ayda Cumhurbaşkanımızın yurtdışı temaslarına baktığınızda bunu göreceksiniz.

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Türkiye kalkınma hamlesini devam ettirecek ama yeni bir faza geçiyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta bütün alanlarda Türkiye yüzyılını inşa edeceksek eğer somut değerler ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanımız cuma günü de bir heyetle istişaresini yaptı. Gelin bu hedefleri birlikte koyalım, birlikte inşa edelim. Şimdi yeni bir dünya okuması yapıyoruz ve biz Türkiye'yi şurada konumlandırmaya çalışıyoruz, hep birlikte bunu yapalım diyoruz.

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"6'LI MASANIN GÖRÜNTÜSÜ ESKİ TÜRKİYE GÖRÜNTÜSÜ"

Türkiye'de AK Parti bir ilde birinci değilse mutlaka ikincidir. Cumhur İttifakı temeline bir ilke koyarak ilerliyor. Karşı taraf bir koalisyon görüntüsü veriyor, eski Türkiye görüntüsü bu. Kim masanın neresinde oturacak? Bu tamamen karşılıklı pazarlıklara dayanan bir birliktelik. İş birliği, bir ortaklık bu. Ortak ideal çıkması mümkün değil. O ittifak şeffaf değil, bir ortağını görmezden geliyorlar, HDP arada çıkış yapıyor ve ayar veriyor. Bu tamamen eski Türkiye görüntüsü. Pazarlığa dayanan bir birliktelik ve hiçbir ilke barındırmıyor.

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BBP ve MHP'nin bizimle birlikteliği ilkelerin bir araya getirdiği birliktelik. Bir tarafta da hiçbir konuda anlaşamayan birliktelik.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi birden hafızamızı silmez, önceden yaptıkları zulümleri unutmadık. Ecevit'in Meclis'te "Haddini bildirin bu kadına" sözleri hala kulağımızda. Bunlar bizim hafızamızda, CHP bunu daha önce de yaptı. Esas mesele şu eğer gerçekten samimilerse Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı, gelin anayasal düzenlemeye destek verin. Başörtüsünü temel bir teminat altına alalım ve anayasal bir değişiklik yapalım. Teklifimiz olgunlaştı, içinde net bir şekilde, bir daha başörtülü hanımefendilerin ayrımcılığa uğramayacağı, zulüm yaşamayacakları, tüm hak ve özgürlükleri güvence altına alınacak bir düzenleme geliyor. Bizler o kadar ağzı yanmış insanlarız ki hepimizin çevresinde zulme uğrayan kişiler var. Şimdi karşımıza geçip "Kusura bakmayın, yanlış yaptık" demekle olmuyor. Kılıçdaroğlu'nun samimiyetini göstermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeli.

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LGBT'YE ANAYASAL DÜZENLEME

Aile meselesini de son derece önemli buluyoruz, son dönemde başlayan LGBT tartışması var ve dayatılan bir form var. Ailenin kadın ve erkekten oluştuğunu ifade eden bir maddenin anayasaya eklemenin makul olduğunu düşünüyoruz. Tüm toplumun üstünde uzlaşacağı meseleler bunlar. Kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Buna niye "hayır" verir bilmiyoruz. Nihayetinde aile kadın ve erkekten oluşur. Ama bunlar ayrı ayrı mı Meclis'e gelir önümüzdeki günlerde belli olur.