Güzel bir hazırlık yapacağız: Anayasa çalışmasını Meclis’e sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başörtüsü teklifi tartışmasıyla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, “Ortada yasal bir düzenlemeyi gerektirecek durum yok. Kılıçdaroğlu farkında olmadan bize bir pas verdi, bizim de golü atmamız lazım” dedi. “Anayasa değişikliği teklifimize destek verin” çağrısını yineleyen Erdoğan, yeni anayasa hazırlığında aile yapısının korunmasına yönelik adımların da atılacağını vurguladı.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN GÜZEL BİR HAZIRLIK OLACAK

Erdoğan, CHP’nin başörtüsü teklifine ilişkin, “Sen dürüstsen o zaman gel bunu anayasaya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın.” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Devlet Bey ile de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis’e sunalım. Tabii ne olarak sunacağız? Anayasa değişikliği olarak. İnşallah arkadaşlar güzel bir hazırlık yapacaklar ve bu hazırlığı da Meclis’e sunacağız.” “Sadece bu konu mu, hepsi beraber mi?” denmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin, bunu burada göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

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KİMLERİN LGBT’Cİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

“Aile yapısıyla ve ailenin korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili bir hazırlık var mıydı? Onun kararını hemen mi verdiniz?” sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim” diye konuştu.

ÖMRÜM SANTRFORLUKLA GEÇTİ

Erdoğan, şunları söyledi: “Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santrforlukla geçtiğini. Artık Allah’ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak.”