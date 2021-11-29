Gündem AK Partili Tuba Vural Çokal İYİ Partinin yalanına karşı harekete geçti Yargı önünde hesaplaşacağız
POLİTİKA

AK Parti'li Tuba Vural Çokal İYİ Parti'nin yalanına karşı harekete geçti: Yargı önünde hesaplaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratları tehdit etmesinin ardından İYİ Parti de bürokratlarla ilgili yalanlara başladı. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, Antalya İl Sağlık Müdürünün, hastanenin yemek işini AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın yakınına vermediği için görevden alındığını öne sürdü. İddiayı yalanlayan Çokal, ilçe başkanı hakkında hakaret ve iftira davası açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Tuba Vural Çokal İYİ Partinin yalanına karşı harekete geçti: Yargı önünde hesaplaşacağız
Tuba Vural Çokal

Antalya’da bir yıldır yemek ihalesi yapamadığı için sağlık çalışanlarını ekmek arası peynire mahkum ettiği, hastaneleri ziyaret etmediği ve personel arasında kayırma iddiaları nedeniyle görevden alınan Antalya İl Sağlık Müdürü’ne İYİ Parti sahip çıktı.

ÇOKAL'DAN SERT TEPKİ

İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, “Müdür, hastanenin yemek işini AK Partili Tuba Vural Çokal’ın yakınına vermediği için görevden alındı” iddiasında bulundu.

Tayfur’a AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’dan sert tepki geldi.

HAKARET VE İFTİRA

İlçe başkanı hakkında iftira ve hakaret davası açan Çokal şunları kaydetti:

  • "Kamu kurumlarının yemek hizmeti ihalelerine giren hiçbir yakınım yok, olmadı. İftirayı atanlarla yargı önünde hesaplaşacağım."

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’ün yaptığı ihalelerin hukuki hatalar nedeni ile 1 yıldır tamamlanamadığı, mahkemeler tarafından iptal edilen ihaleler konusunda "kanunlara ve prosedürlere uygun davranması" konusunda uyarıldığı öğrenildi.

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