AK Parti'li Tuba Vural Çokal İYİ Parti'nin yalanına karşı harekete geçti: Yargı önünde hesaplaşacağız

Antalya’da bir yıldır yemek ihalesi yapamadığı için sağlık çalışanlarını ekmek arası peynire mahkum ettiği, hastaneleri ziyaret etmediği ve personel arasında kayırma iddiaları nedeniyle görevden alınan Antalya İl Sağlık Müdürü’ne İYİ Parti sahip çıktı.
ÇOKAL'DAN SERT TEPKİ
İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, “Müdür, hastanenin yemek işini AK Partili Tuba Vural Çokal’ın yakınına vermediği için görevden alındı” iddiasında bulundu.
Tayfur’a AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’dan sert tepki geldi.
HAKARET VE İFTİRA
İlçe başkanı hakkında iftira ve hakaret davası açan Çokal şunları kaydetti:
- "Kamu kurumlarının yemek hizmeti ihalelerine giren hiçbir yakınım yok, olmadı. İftirayı atanlarla yargı önünde hesaplaşacağım."
Öte yandan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’ün yaptığı ihalelerin hukuki hatalar nedeni ile 1 yıldır tamamlanamadığı, mahkemeler tarafından iptal edilen ihaleler konusunda "kanunlara ve prosedürlere uygun davranması" konusunda uyarıldığı öğrenildi.