AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili sözlerine tepki: Şimdiden yenilmenin mazereti olarak görüyorum

"YSK, 1950 yılında kurulmuş yaklaşık 75 yıllık çok kıymetli bir cumhuriyet kurumu. Bu kurumun kararları tabii ki tartışılabilir, eleştirilebilir ama 'güvenmiyorum' ifadesini seçimlerde yenilmenin aslında bir itirafı olarak görüyorum. Şimdiden mazeret olarak görüyorum. YSK şeffaf olan mevzuatıyla çalışmalarıyla tüm partilerin içerisinde yer aldığı bir kurum. Sandık başında da İlçe Seçim Kurulunda da İl Seçim Kurulunda da her kademede YSK'nin memuru gibi hakimi gibi 3 büyük partinin, en çok oy alan partinin temsilcisi var. Hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem AK Parti'nin hem ilçede hem ilde hem de YSK'de temsilcisi var. İtiraza açık konular, şeffaf işlemler herkesin bildiği bir gerçek. Dünyaya örnek olan çalışmanın yapıldığı bir sistem içerisinde yürüyoruz."