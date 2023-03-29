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AK Parti'li Yavuz'dan ortak liste açıklaması: Devlet Bey'in tavrı bizim aktardığımızın aynısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listesinden girme kararına ilişkin, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır." dedi.

12:56 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Ali İhsan Yavuz

Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milletvekili Seçim Kanunu'na göre 41 yerde liste olmadığı sürece seçime girilemediğine dikkati çeken Yavuz,
"41 yerde logonuzla girerken 41 yerin dışında yer yer ortak liste yapmanın adını hibrit model olarak tanımladılar. Biz de oradan gidiyoruz. Bu, bizim açımızdan olur olmaz ona bir şey söylemiyorum. Ama partiler buna kafa yoruyor."
diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listelerinden girme kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavuz,
"HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Bu zeminde buluştuğumuzu ve anlaştığımızı ben zaten bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum şu anda söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır."
görüşünü paylaştı.

Yavuz, hangi partiye oy verilmişse o partiden milletvekili çıkacağını, çıkartamıyorsa o oyların yok sayılacağını söyledi.

Bunu hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın bildiğini anlatan Yavuz,
"Buna ilişkin (Millet İttifakı) bu saatten sonra ne yapar ne yapmaz hep birlikte göreceğiz."
ifadesini kullandı.


#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
#seçim
41 dakika önce
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