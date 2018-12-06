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İSPARTA

AK Parti'nin Isparta adayı Şükrü Başdeğirmen oldu! Şükrü Başdeğirmen kimdir?

AK Parti'nin Isparta adayı Şükrü Başdeğirmen oldu

AK Parti'nin yerel seçimlerde Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Yeni Şafak
AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin adaylarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantsı'nda Isparta Belediye Başkanlığına Şükrü Başdeğirmen'in aday gösterildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Isparta milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi.

ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar, yaptığı açıklamada, Başdeğirmen'e hizmet yolunda yüklendiği bu görevde başarı diledi.

Başdeğirmen'in iş hayatı boyunca başarılı çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Tutar, şunları kaydetti:

  • Başdeğirmen'in 18 yıldır odamıza verdiği başarılı hizmetlerin, gerçekleştirdiği vizyoner projelerin daha fazlasını Isparta Belediye Başkanlığı görevinde de gerçekleştireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Şükrü Başdeğirmen'i çıktığı bu yolda destekliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası camiasından çıkmış, ekonomik ve ticari hayat başta olmak üzere Isparta'ya hizmet etmiş değerli bir insanı, AK Parti'nin belediye başkan adaylığına layık gördüğü için şükranlarımızı sunarız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan(sağda) ve AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Şükrü Başdeğirmen kimdir?

7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta’da tamamlamış, İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde yapmıştır.

Yaklaşık 25 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticareti yapmakta olup aynı zamanda gıda ve hayvancılık ve enerji sektöründe de faaliyet göstermektedir.

Bir dönem Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştur.

2001 yılından itibaren Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında çeşitli görevlerde yer almış olup, 2013 yılından bu yana Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

  • Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Özellikle yardım dernekleri, spor kulüpleri başta olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmalarda aktif olarak görev almıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi Binasının Yapımıyla ilgili Komitenin Başkanlığını yapmıştır.

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Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında Komite Başkanlıkları yapmış ve birçok eğitim kurumunun hayırseverlerin yardımı ile yapılmasına öncülük etmiştir.

Orta derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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