​AK Parti’nin taslağı 120 madde​

MHP’nin ardından AK Parti de yeni anayasa çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığında “Anayasa Bilim Kurulu” oluşturulmuştu. Kurul’un, yeni anayasa çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.
- Edinilen bilgiye göre, taslak metin yaklaşık 120 maddeden oluşuyor. Bilim Kurulu’nun bayram sonrası taslağı Erdoğan’a sunacağı belirtildi. Taslak, Erdoğan’a sunulduktan sonra partinin genel merkez ve grup yönetiminin katıldığı daha geniş bir ekiple tartışmaya açılacak.