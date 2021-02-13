​Akademisyen dediler öğrenci çıktı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kendisini protesto eden öğrencilere çikolata ikramına öğrencilerin tutumları sosyal medyada tepkiye neden oldu.



Öğrencilere samimi bir şekilde yaklaşarak 'canım' diye seslenen görevli kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diyerek polislere saldıranların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapanlar son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedikleri bir mektup yazmıştı.

