Gündem Akademisyen dediler öğrenci çıktı
ANKARA

​Akademisyen dediler öğrenci çıktı

Akademisyen dediler öğrenci çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması bahanesiyle başlatılan protestolara destek bildirisinde önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Çeşitli illerden 35 akademisyenin imzasının bulunduğu bildiride, bazı imzacıların da akademisyenmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Boğaziçi’ndeki kast sisteminin savunucusu akademisyenler dün de eylemlerini sürdürdü.
Boğaziçi’ndeki kast sisteminin savunucusu akademisyenler dün de eylemlerini sürdürdü.

Akademik Dayanışma Ağı (Academic Solidarity Network) ile Barış İçin Akademisyenler’in de aralarında bulunduğu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması bahanesiyle başlatılan protestolara destek bildirisinde önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Yurtdışı imzaların ağırlıklı olduğu bildiriye Boğaziçi’nden 9 akademisyenin imza attığı kaydedildi. Çeşitli illerden 35 akademisyenin imzasının bulunduğu bildiride, bazı imzacıların da akademisyenmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. İmza sayısı yüksek görülsün diye bildirinin öğrenciler başta olmak üzere emekli coğrafya öğretmeni, radyo programcısı, ressam, şair, mühendis, yazar, tiyatro yönetmeni, avukat ve bankacıya da imzalatıldığı gözlendi. Bildiriye imza atan bazı akademisyenlerin görev yaptığı üniversitenin karşılığının boş bırakılması ise dikkat çekti. Boğaziçi mezunlarının da bildiriye imza attığı, mevcut öğrencilerin bile bildiriyi imzaladığı belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
OYNAT 00:59
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kendisini protesto eden öğrencilere çikolata ikramına öğrencilerin tutumları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Öğrencilere samimi bir şekilde yaklaşarak 'canım' diye seslenen görevli kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diyerek polislere saldıranların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapanlar son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedikleri bir mektup yazmıştı.

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren vandal tutuklandı
GÜNDEM
Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren vandal tutuklandı
Abone Ol Google News
Bir felaket olsa haz duyacaklar

Bir felaket olsa haz duyacaklar

Her hayırlı gelişme belli bir kesimin üzerine kabus gibi çöküyor.
Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

​Ekonomide pandemi şokunu atlattık.
Garada PKKyaartık yer yok

Gara'da PKK'ya
artık yer yok

​Elliden fazla hedef imha edildi.
Nasıl astronot olunur?

Nasıl astronot olunur?

​Adaylarda aranan nitelikler belli oldu.
Şirketin paravan olduğunu itiraf etti

Şirketin paravan olduğunu itiraf etti

​Kanuna değil sözleşmeye uygunmuş.
Hepsinin<br>FETÖ kaydı var

Hepsinin
FETÖ kaydı var

​'Ülkem adına üzgünüm' diyenlerin FETÖ kaydı çıktı.

Ümraniye'de korku dolu anlar

Ümraniye'de korku dolu anlar

​Çatının kenarına kadar gelen çocuklar son anda kurtarıldı.
Gara'da ağır darbe

Gara'da ağır darbe

​Öldürülen terörist sayısı 37 oldu.
Türkiye 56 saat <br>dışarı çıkamayacak

Türkiye 56 saat
dışarı çıkamayacak

​Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı.
Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu

​İkranur'un ölümüyle ilgili yeni gelişme: 7 kişi gözaltında.
Liselerde ders <br>saati belli oldu

Liselerde ders
saati belli oldu

​MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması.
Vaka ve ölü <br>sayısı stabil

Vaka ve ölü
sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı beklenen tabloyu açıkladı.
Koronavirüse davetiye

Koronavirüse davetiye

​Adım atacak yer kalmadı.

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.