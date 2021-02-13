​Akademisyen dediler öğrenci çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması bahanesiyle başlatılan protestolara destek bildirisinde önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Çeşitli illerden 35 akademisyenin imzasının bulunduğu bildiride, bazı imzacıların da akademisyenmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.
Akademik Dayanışma Ağı (Academic Solidarity Network) ile Barış İçin Akademisyenler’in de aralarında bulunduğu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması bahanesiyle başlatılan protestolara destek bildirisinde önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Yurtdışı imzaların ağırlıklı olduğu bildiriye Boğaziçi’nden 9 akademisyenin imza attığı kaydedildi. Çeşitli illerden 35 akademisyenin imzasının bulunduğu bildiride, bazı imzacıların da akademisyenmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. İmza sayısı yüksek görülsün diye bildirinin öğrenciler başta olmak üzere emekli coğrafya öğretmeni, radyo programcısı, ressam, şair, mühendis, yazar, tiyatro yönetmeni, avukat ve bankacıya da imzalatıldığı gözlendi. Bildiriye imza atan bazı akademisyenlerin görev yaptığı üniversitenin karşılığının boş bırakılması ise dikkat çekti. Boğaziçi mezunlarının da bildiriye imza attığı, mevcut öğrencilerin bile bildiriyi imzaladığı belirlendi.