Akçaabat’a 150 milyon TL’lik spor kompleksi

Merinos ve Dinarsu markalarıyla halıda, SASA polyester ile de potrokimya alanında büyük yatırımları bulunan Erdemoğlu Holding, Trabzon’da gençlerin eğitimi için önemli bir spor yatırımına imza yapıyor. Erdemoğlu Holding, 150 milyon TL üzerinde bir yatırımla Trabzon Akçaabat’ta inşa edip gençlere armağan edeceği Spor Lisesi Kompleksi’nin temelini önceki gün attı.

ONLARCA OKUL YURT VE CAMİ

Devlet protokolünün de katılımıyla temeli atılan kompleks; 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci yurdu binalarından oluşacak. 1.5 yılda tamamlanacak Akçaabat Spor Lisesi Kompleks ile birlikte Erdemoğlu Ailesi’nin Türkiye’de okullardan yurtlara, camilerden taziye evlerine dek imza attığı sosyal sorumluluk projeleri sayısı 36’ya çıkacak.

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TİCARETİ TRABZON’DA ÖĞRENDİM

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun Trabzon’a bu yatırımı yapmasının anlamlı bir hikayesi var. Aslen Adıyaman Besni’li olan Adana ve Gaziantep’te büyük yatırımları bulunan İbrahim Erdemoğlu, üniversite eğitimini Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladığı için kenti unutmamış. Babası Mehmet Erdemoğlu’nun çizdiği yolda ticaret hayatına da Trabzon’da adım attığını ifade eden İbrahim Erdemoğlu, “Öğrencilik yıllarımı geçirdiğim ve ilk ticaret tecrübesi kazandığım Trabzon’un benim için hep büyük değeri oldu. Hiç ilişkimi kesmedim. Kalbimdeki bu yerini kalıcı hale getirmek için bu güzel kente ve gelecek nesillerine hep bir eser bırakmak istedim. Bugünün benim için o nedenle ayrı bir anlamı var” dedi.

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KARDEŞLİĞİN KÖPRÜSÜ OLSUN

Erdemoğlu, bu anlamlı yatırımının Gaziantep ile Trabzon şehirlerinin kardeşliğine de bir köprü olacağına inandığını vurguladı. İbrahim Erdemoğlu şunları kaydetti:

“Tüm şirketlerimizle Erdemoğlu Holding olarak, bir yandan ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyor, diğer yandan da yarınlarımız olarak gördüğümüz gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.”

Yatırımla büyüyor

Dinarsu ve Merinos gibi markaları ile dünya halı sektöründe sözsahibi olan Erdemoğlu Holding; SASA ile de petrokimya sektörünün önemli bir oyuncusu konumunda bulunuyor. Yurtiçi ve yurt dışındaki fabrikalarında 16 bini aşkın çalışanı bulunan Erdemoğlu Holding, 2021’i 31 milyar TL ciro ile kapattı ve bu yıl ise dolar bazında yüzde 40 büyümeyi hedefliyor. Akçaabat Spor Lisesi Kompleks’inin temel atma törenine, Erdemoğlu Ailesinin yanısıra Holding’in üst düzey yöneticileri ile Gaziantep, Adıyaman ve Trabzon illerini temsilen milletvekilleri valiler, belediye başkanları ve iş adamları katıldı.

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