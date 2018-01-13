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POLİTİKA

Al sana belge!

Çetin Doğan’ın “Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerine ilişkin tek bir delil gösterin, her şeye razıyım” sözlerini ortaya çıkan belge yalanlıyor. Doğan’ın 16 Nisan 1997 tarihli “Laiklik aleyhtarı faaliyetler” adlı belgenin altında imzası var.

Fatih ÖzerYeni Şafak
Darbenin bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan
Darbenin bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan

Ankara’da devam eden 28 Şubat davasında 60 sanığın yargılanması sürüyor. Darbenin bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın 16 Nisan 1997 yılında Korgeneral rütbesinde “Laiklik aleyhtarı faaliyetler” adı imzaladığı gizli bir belge yeniden gündeme geldi. Cuma ve bayram namazları olmak üzere camilerde verilen hutbe ve vaazlardan duyulan rahatsızlığın küstah bir dille belirtildiği gizli belgede gerekli önlemlerin alınması yönünde talimatlar verildiği de anlaşıldı.

BUNA NE DİYECEKSİN!

Millî Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığının denetimi amacıyla illegal yapı Batı Çalışma Grubu (BÇG)’nda yer alan ve savunmasında “BÇG faaliyetlerine ilişkin tek bir delil gösterin, her şeye razıyım” diyen Doğan’ın 1997 yılında hutbe ve vaazlardan duyduğu rahatsızlık ile ilgili yayınladığı karar bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

VAAZ VE HUTBELER LAİKLİĞE AYKIRIYMIŞ!

Ortaya çıkan kişiye özel gizli belgede ise şu ibarelere yer veriliyor, “ Muhalif kaynaklardan camilerimizde laiklik aleyhtarı vaazlar verildiği, bu vaazların içeriğinde kanunen suç teşkil eden ibareler olduğu hutbe ve vaazların verilmesinde başkanlığınca yayınlanan dökümana uyulmadığı öğrenilmiştir. Garnizon komutanlığınca öncelikle Cuma ve bayram namazları olmak üzere seyri muayyen zamanlarda verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibinin ve tespit edilen hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesinin laiklik aleyhtarı tutum ve davranışları anlamaya yönelik çalışmalar için faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”

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