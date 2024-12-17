Altı CHP’li belediyeye prim haczi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6 belediyeye gecikmiş borçlarından dolayı 11,7 milyar TL’lik haciz işlemi başlattı.

Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için SGK’nın prim borçlarının tahsilatının hızla gerçekleştirilmesini isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin borçları için harekete geçti.





HESAPLARINA BLOKE

Haciz kapsamında belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke kondu. Ayrıca bazı gayrimenkullerine ve araçlarına da hacizler gündemde. Haciz işlemi uygulanan belediyelerin CHP’li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir belediyeleri ve İstanbul Şişli Belediyesi olduğu belirtildi.





BU DAHA BAŞLANGIÇ

6 borçlu belediyeye gerçekleştirilen 11,7 milyar TL’lik haciz işleminin başlangıç olduğu ve borçlu belediyelere yönelik işlemlerin artarak devam edeceği de öğrenildi. SGK borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyeler, sırasıyla gözden geçirilerek mercek altına alınacak. Hiçbir borçluya, özel sektör ya da belediye olması nedeniyle ayrıcalık tanınmayacağı ve borçların tamamının tahsil edileceği kaydedilirken borç tahsilatı sürecinde parti ayrımı yapmaksızın, en borçludan başlayarak hareket edileceği ifade edildi.





11 MİLYAR TAHSİL EDİLDİ

Öte yandan bu yılın ilk aylarında belediyelerin 96 milyar TL’lik bir prim borcu bulunurken prim borcu miktarı aralık ayında 160 milyar liraya yükseldi. Yine yılın ilk 11 ayında süresinde ödenmeyip icraya intikal borçlardan 46.6 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Bu tahsilatın; 11 milyar 750 milyon TL’lik kısmını belediye prim borçları oluşturuyor.



