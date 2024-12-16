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İstanbul ve Ankara da dahil CHP'li 6 belediyeye haciz: Hesaplarına el konuldu

İstanbul ve Ankara da dahil CHP'li 6 belediyeye haciz: Hesaplarına el konuldu

Lokman Özdemir
14:4616/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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SGK borcunu ödemeyen İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil CHP'li 6 belediyenin hesaplarına el konuldu.
SGK borcunu ödemeyen İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil CHP'li 6 belediyenin hesaplarına el konuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan İstanbul ve Ankara da dahil CHP'li 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde belediyelerin SGK borçlarına yönelik "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemede fayda var" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li
Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin
Büyükşehir Belediyeleri ve
Şişli
Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından haciz işlemi uygulandı.

Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.



En borçlu belediye Ankara


SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile
Ankara Büyükşehir Belediyesi
başı çekiyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.

Hesaplar bloke edildi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu. Blokelerin belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarına koyulduğu da öğrenildi.


Erdoğan'dan 'silkeleyin' talimatı


Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve
"Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var"
açıklamasında bulunmuştu.

#CHP
#belediye
#haciz
#SGK

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