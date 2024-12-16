Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Suriye salvosu: Arkadaşlarımız tasfiye edilmeseydi yanlışa düşülmezdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suriye konusunda kendi yönetimini eleştiren Özgür Özel'i partideki bu konuda yetkili isimleri tasfiye etmekle suçladı.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halefi Özgür Özel'in partinin 'Suriye meselesi' konusunda yazılacak bir şey yapmağı eleştirisine tepki göstererek "O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı bu yanlışına düşülmezdi" dedi.
Suriye’deki gelişmeler ve CHP'nin bu süreçteki rolüne yönelik değerlendirmelerde bulunan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partinin politikasını eleştiren açıklamalarına cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin'in kitabında CHP’nin Suriye meselesinde neden yer almadığını sorarak özeleştiri vermiş;
"CHP Ortadoğu kitabında neden yok? Çünkü yoktuk. Her şeyi yazmışsınız. Yazılacak bir şey yapsaydık onu da yazardınız"
ifadelerini kullanmıştı.
"Arkadaşlarımız tasfiye edilmeseydi"
"Arkadaşlarımız tasfiye edilmeseydi"
Özgür Özel’in CHP’nin Suriye konusunda
'yazılacak bir şey yapmadığı'
eleştirisine cevap veren Kılıçdaroğlu
"Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye konusunda hiçbir şey yapmadığını söylemek doğru değil. O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, ‘Hiçbir şey yapılmadı’ yanlışına düşülmezdi"
diye konuştu.
Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;
- "O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, ‘Hiçbir şey yapılmadı’ yanlışına düşülmezdi. CHP, Türkiye’deki partiler içinde en güçlü arşive sahip olan partidir. Partinin yöneticileri bir sorunla karşılaştıklarında ilk bakacakları yer partinin hafızasıdır, arşividir. CHP, devlet kuran bir partidir. Devlet kuran bir partinin sözcülerinin ve de Genel Başkanının söylemlerinin bir ağırlığının olması gerekir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, CHP’nin yıllardır sürdürdüğü Suriye politikasının haklılığı bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu haklı politikaların bugün yeterince seslendirilmemesi de en büyük üzüntümdür."
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