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Altı yıl önce bugün: İyi ki varsın Eren

Trabzon'da, 6 yıl önce daha 15 yaşında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu. Türkiye, şehit Eren’i dualarla anıyor…

09:59 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 yıl geçti.


Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabında
‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’
paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül’ün o sözlerini ‘İyi ki varsın Eren’ notuyla paylaştı.



#Eren Bülbül
#Trabzon
#şehit
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