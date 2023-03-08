Altılı Masa'nın yönetim formülüne İsmail Saymaz'dan tepki: Bu krizlere gebe bir durumdur

"Beş cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. yediye çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur."