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Altılı Masa'nın yönetim formülüne İsmail Saymaz'dan tepki: Bu krizlere gebe bir durumdur

Altılı Masa'nın yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan yönetim formülüne muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan bile itiraz geldi. Bu yapılanmanın karmaşık olduğunu belirten Saymaz, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." ifadelerini kullandı.

21:27 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Saymaz.

İsmail Saymaz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkaracağını açıklayan Altılı Masa, diğer partilerin genel başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını bildirdi.

Altılı Masa'nın yol haritasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı eklendi.

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Altılı Masa'nın bu formülüne itiraz etti.

'Bu krize gebe bir durumdur'


Halk TV canlı yayınında konuşan Saymaz,
"Beş cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. yediye çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur."
ifadelerini kullandı.



#İsmail Saymaz
#Altılı Masa
#Halk TV
#Seçim
36 dakika önce
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Altılı Masa'nın yönetim formülüne İsmail Saymaz'dan tepki: Bu krizlere gebe bir durumdur
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