Altın dolu çantayı otobüste unuttular: Dikkatli şoför 40 bin liralık ziyneti sahibine teslim etti

Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne bağlı 45 D 0133 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Kasım Deren, son yolcusunu indirdikten sonra, aracını durdurup markete gitti. Geri döndüğünde ise, otobüsün arka koltuğunda çanta olduğunu fark etti.

Deren, çantada altın ve para olduğunu fark edince, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı’yı telefonla aradı.

Bir süre sonra da çantayı unutan Havva Gürle, durağa gelip, durumu anlattı. İçinde yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ile para olan çanta, Gürle'ye teslim edildi.

TAKDİRE ŞAYAN HAREKET



Sürücü Kasım Deren, "Biz otobüs şoförleri olarak insanların bize evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Böyle şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz" dedi.

Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı da "Aile bize ulaştıktan sonra teslim edeceğimizi söyledik. Kardeşini evlendirecekmiş, paralar emanet. 40 bin lira civarında emanet para kaybolunca çok etkilenmiş. Bulunca çok sevindi. Şehir içi sürücülerimiz takdire şayan. Emanetlerini her zaman yerine ulaştırıyorlar" diye konuştu.

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Çantası bulununca çok mutlu olan Havva Gürle (45) ise, "Allah razı olsun şoför beyden, sahip çıkmış. Kaybettiğimde çok üzülmüştüm" dedi.

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