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Amasya'da kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

15:5820/03/2025, Perşembe
AA
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Yolların açılması için çalışmalarını sürüyor.
Yolların açılması için çalışmalarını sürüyor.

Amasya'da ağaçların çiçek açtığı mart ayında sürpriz şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya kent merkezi ve yüksek kesimlere kar yağdı.


Kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



#Amasya
#kapanan köy yolu
#kar yağışı

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