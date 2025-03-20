Hafta sonuna kadar soğuk: Buz kestik

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava yurtta sıcaklıkları düşürdü. 59 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Söz konusu 59 ilde en düşük sıcaklıklar, ilçelere göre sıfırın altında 3,1 ile 9,8 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Yozgat'ta sıfırın altında 3,1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilere göre, dün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti. Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SOKAKLARA BEYAZ ÖRTÜ

Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili oldu. Ankaralılar güne beyaz örtüyle uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde karla karışık yağmur etkili oldu.

KAR TOPU OYNADILAR

Kütahya, Sivas, Yozgat'ta, Kastamonu, Samsun, Afyonkarahisar, Kocaeli, Karabük, Sakarya ve birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar dışarı çıkıp fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf ise dükkanlarının önündeki karı temizledi.

KAR KALINLIĞI 60 CM OLDU

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. Bölgede cuma gününden itibaren kar yağışının kesileceği tahmin ediliyor.







