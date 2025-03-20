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Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor

00:3520/03/2025, Perşembe
AA
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Her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor.
Her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor.

Dünyada her 5 kişiden 1'inin insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissettiği ortaya koyuldu. Dünya üzerinde 394 milyon kişinin "riskli derecede" sıcak hava ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, bu kişilerin yüzde 74'ünün Afrika'da yaşadığı kaydedildi.

Bağımsız bilim kuruluşu "Climate Central" Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde iklim değişikliğinin etkilerine dair rapor yayımladı.

Söz konusu dönemde kömür, benzin ve metan gazının salınımının hava sıcaklıklarına etkisinin incelendiği raporda, 220 ülke ve 940 şehirdeki ortalama hava sıcaklıkları baz alındı.
Raporda, bu dönemde dünya üzerinde her 5 kişiden 1'inin "sıra dışı sıcaklıkları" deneyimlediği ve böylece insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinin ilk elden hissedildiği ortaya kondu.
Bu dönemde, dünya üzerinde 394 milyon kişinin "riskli derecede" sıcak hava ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, bu kişilerin yüzde 74'ünün Afrika'da yaşadığı kaydedildi.

Raporda, 28 Şubat 2025'te dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 37'sine tekabül eden 3 milyar kişinin "riskli derecede" sıcak hava durumu ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi.



#çevre
#İklim değişikliği
#rapor

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