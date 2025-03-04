İklim değişikliğinde 11 sektöre öncelik

Bu önlemler ikincil mevzuatla hayata geçirilecek. İklim değişikliği Türkiye'de en çok tarım ve gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, su kaynakları yönetimi, turizm ve kültürel miras, sanayi, kent, sosyal kalkınma, halk sağlığı, ulaşım ve iletişim, enerjiyi etkileyecek. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması için de taşkın ve sel yönetimi planları devreye alınacak.