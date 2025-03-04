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İklim değişikliğinde 11 sektöre öncelik

İklim değişikliğinde 11 sektöre öncelik

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Meclis gündemine alınan İklim Kanunu teklifinin yasalaşmasından sonra iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 11 öncelikli sektör için de önlemler devreye alınacak.

Bu önlemler ikincil mevzuatla hayata geçirilecek. İklim değişikliği Türkiye'de en çok tarım ve gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, su kaynakları yönetimi, turizm ve kültürel miras, sanayi, kent, sosyal kalkınma, halk sağlığı, ulaşım ve iletişim, enerjiyi etkileyecek. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması için de taşkın ve sel yönetimi planları devreye alınacak.

40 STRATEJİ 129 EYLEM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Meclis'e sunduğu değerlendirme raporuna göre, 180 farklı kurumdan çeşitli paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantılar sonucu bu 11 sektör için toplamda 40 strateji ve 129 eylem belirlendi. Bakanlık raporunda iklim değişikliğinin en çok kent yaşamını etkileyeceği bildirildi.



#İklim Kanunu
#Ekonomi
#Mevzuat

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