Amasya'da sel sularına kapılmıştı: Zilal’ın cansız bedenine ulaşıldı

Sel sularına kapılan Zilal Şahin'den acı haber geldi.
Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi’nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, Arkadaşı Murat Ekşi’nin ise yapılan arama-kurtarma çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü. Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.