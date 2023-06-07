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Amasya'da sel sularına kapılmıştı: Zilal’ın cansız bedenine ulaşıldı

Amasya'da yaşanan sel felaketinde, piknik yaptıkları alanda suya kapılan otomobildeki Zilal Şahin’in (30) cansız bedenine ulaşıldı.

10:20 . 7/06/2023 Çarşamba
DHA
Sel sularına kapılan Zilal Şahin'den acı haber geldi.

Sel sularına kapılan Zilal Şahin'den acı haber geldi.

Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi’nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, Arkadaşı Murat Ekşi’nin ise yapılan arama-kurtarma çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.



AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü. Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Valilik duyurdu

Amasya Valiliği’nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz"



#Amasya
#Zilal Şahin
#Amasya Valiliği
#sel
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