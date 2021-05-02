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ANKARA

Ambarlarda yağ döküp yakmışlar

Ermeni çetelere karşı büyük dedesi Hamit Bey’in mücadele verdiğini anlatan Burukan aşiretinden Derman Alpaslan, “Bezir yağını, gaz yağıyla karıştırıp baskın verdikleri köylerin ileri gelenlerini eski yeraltı buğday ambarlarına koyarak yakıyorlarmış” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ambarlarda yağ döküp yakmışlar
Derman Alpaslan

Ermeni çetelerin Doğu ve Güneydoğu’da Müslümanlara uyguladığı vahşetler anlatmakla bitmiyor. Burukan aşiretinden Derman Alpaslan, dedesinden dinlediği Ermeni vahşetini Yeni Şafak’a anlattı.

Ermenilerin, Müslümanlara baskın düzenlemeden önce bezir yağı hazırladıklarını söyleyen Alpaslan, arazide otlayan hayvanların çalındığını söylüyor. Alpaslan, dedesinin aktardığı vahşeti şöyle anlatıyor: “Bezir yağını, gaz yağıyla karıştırıp baskın verdikleri köylerde ileri gelenleri eski yeraltı buğday ambarlarına koyarak bezir yağı ve gaz yağını dökerek yakıyorlarmış. Geri kalan köylüleri de samanlığa koyarak hayvanların kışlık otlarını yakarak dumandan boğarak öldürürlermiş.”

Derman Alpaslan’ın dedesinin babası Hamit Bey, Kazım Karabekir ile birlikte sivil kuvvet ve Kuvay-i Milliye Başkanı olarak savaşa katıldı.
Derman Alpaslan’ın dedesinin babası Hamit Bey, Kazım Karabekir ile birlikte sivil kuvvet ve Kuvay-i Milliye Başkanı olarak savaşa katıldı.

AMCAM ZEHİRLE ŞEHİT EDİLDİ

Dedesi Hamit Bey’in Şaza isimli Ermeni çete reisini yakaladığında amaçlarının ‘Büyük Ermeni Devleti kurmak’ cevabı aldığını söyleyen Alpaslan, “Ermeni çete reisi Şaza, ‘Kars bizim için çok önemli’ dediğini, dedesi Hamit Bey’in niye önemli diye sorduğunda ‘Kars’taki yeraltı şehirlerimiz ve sakladığımız altınlar birçok devletin bütçesinden çoktur’ demiş” diye konuştu. Büyük babasının ağabeyi Sultan Bey’in, Ermenilerle çatıştığı esnada yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirten Alpaslan, “İyileşme durumuna geliyor. Doktor taburcu edecekmiş, ‘Hazırlanın bugün taburcu olacaksın’ dediği esnada doktorun arkadaşı geliyor ve Sultan Bey’i görüyor. O kişi ‘Bize aman vermeyen Sultan Bey’i derhal öldür’ emrini doktora veriyor. Sultan Bey’in yarasına zehir döküyor. Bu olaylara da yanında kardeşi Keleş Bey şahit oluyor. Zehir verildikten iki saat sonra şehit olmuş” dedi.

Derman Alpaslan’ın dedesi Seyfettin Alp’e Rus casusu yakalaması nedeniyle verilen takdirname.
Derman Alpaslan’ın dedesi Seyfettin Alp’e Rus casusu yakalaması nedeniyle verilen takdirname.

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