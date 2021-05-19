Anayasa buluşması

Sık sık telefonla görüşen Erdoğan ile Bahçeli’nin Çankaya Köşkü’ndeki dünkü buluşması iki liderin 5. zirvesi oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki liderin gündemini güncel siyasi gelişmeler oluşturdu.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, Cumhur İttifakı’nın izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Tam kapanmanın sona ermesiyle hız kazanması beklenen yasama faaliyetlerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'yı devlet yönetimine mi sokacaksınız

Ziyaretin en önemli başlıklarından birisi de yeni anayasa oldu. MHP lideri Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıklamıştı. Ardından MHP’nin teklifi AK Parti’ye sunulmuştu. Erdoğan’ın da dünkü görüşmede, teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın, Anayasa Bilim Kurulu tarafından tamamlandığı belirtilen 120 maddelik teklifle ilgili Bahçeli’ye bilgi verdiği ifade edildi. Zirvede, anayasaya ilişkin izlenecek sürecin de ele alındığı kaydedildi.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail açıklaması: Biz gidelim akan kanı durduralım

Yine CHP’nin HDP’ye bakanlık itirafı gibi siyasetteki güncel tartışmalar ile terörle mücadelenin de toplantıda gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede, terör devleti İsrail’in Filistin’e yönelik kanlı saldırılarının da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın saldırıların durdurulması için atılan adımlar ve yürütülen diplomasi ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

GÜNDEM Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

GÜNDEM Meral Akşener'e bir tepki de İbrahim Kalın'dan geldi: Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir