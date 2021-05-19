Gündem Anayasa buluşması
ANKARA

Anayasa buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. İki lider bir saatlik görüşmede anayasa çalışmaları ve güncel siyasi gelişmeleri ele aldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Anayasa buluşması
Sık sık telefonla görüşen Erdoğan ile Bahçeli’nin Çankaya Köşkü’ndeki dünkü buluşması iki liderin 5. zirvesi oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki liderin gündemini güncel siyasi gelişmeler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya'da görüştü
OYNAT 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

  • Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, Cumhur İttifakı’nın izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Tam kapanmanın sona ermesiyle hız kazanması beklenen yasama faaliyetlerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

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Ziyaretin en önemli başlıklarından birisi de yeni anayasa oldu. MHP lideri Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıklamıştı. Ardından MHP’nin teklifi AK Parti’ye sunulmuştu. Erdoğan’ın da dünkü görüşmede, teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın, Anayasa Bilim Kurulu tarafından tamamlandığı belirtilen 120 maddelik teklifle ilgili Bahçeli’ye bilgi verdiği ifade edildi. Zirvede, anayasaya ilişkin izlenecek sürecin de ele alındığı kaydedildi.

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  • Yine CHP’nin HDP’ye bakanlık itirafı gibi siyasetteki güncel tartışmalar ile terörle mücadelenin de toplantıda gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede, terör devleti İsrail’in Filistin’e yönelik kanlı saldırılarının da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın saldırıların durdurulması için atılan adımlar ve yürütülen diplomasi ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

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