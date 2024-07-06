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Anız yangınına koridor önlemi

Diyarbakır’da başlayıp Mardin’e uzanan anız faciasının tekrarlanmaması için yeni tedbirler devrede.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:16 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Anız yangınlarının çıktığında ne yapılması gerektiğini anlatan ve anız yangının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacak.
Anız yangınlarının çıktığında ne yapılması gerektiğini anlatan ve anız yangının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacak.

Bu kapsamda tüm mahalle muhtarlarına yazı gönderilerek orman ve yeşil alanlar ile bitişik tarlaların ormana yakın olan kısımları pulluklar ile sürülerek 5-10 metre arasında koridor oluşturulması istendi.


YANGIN TÜPÜ ZORUNLULUĞU

Öte yandan anız yangınlarına ilk anda yapılan müdahale ile büyümesini engellemek için çiftçilerin kullandıkları araçlarda yangın tüpü bulundurma zorunluluğu da getirildi. Biçerdöverler dahil olmak üzere çiftçinin tüm ekipmanlarında yangın tüpü bulundurulacak.


HASAT DEVRİYESİ

Genelge kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne de ek sorumluluklar verildi. Bu kapsamda hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontroller gerçekleştirerek bu dönemlerde ek devriyeler atacak.


ANIZ UYARI LEVHASI

Kara yolları ekipleri de yol kenarlarındaki otları temizleyerek cam, plastik ve benzeri yanıcı materyalleri temizleyecek. Bunun yanı sıra anız yangınlarının çıktığında ne yapılması gerektiğini anlatan ve anız yangının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacak.


#Diyarbakır
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