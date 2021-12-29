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ANKARA

DEAŞ militanı sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı: ‘G-87’ kodlu terörist paket

Rusya vatandaşı DEAŞ’lı, Esenboğa Havalimanı’nda sahte pasaportla yakalandı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) ekipleri, Kiev’den Ankara’ya gelen uçaktaki yolcuların kontrolü esnasında, T.I. adına düzenlenmiş Özbekistan pasaportu taşıyan bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Özbekistan asıllı Rusya vatandaşı B.V. (24) olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haber... DEAŞ militanı sahte pasaportla Türkiyeye girmeye çalışırken yakalandı: ​‘G-87’ kodlu terörist paket
DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Rusya vatandaşı DEAŞ’lı, Esenboğa Havalimanı’nda sahte pasaportla yakalandı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) ekipleri, Kiev’den Ankara’ya gelen uçaktaki yolcuların kontrolü esnasında, T.I. adına düzenlenmiş Özbekistan pasaportu taşıyan bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Özbekistan asıllı Rusya vatandaşı B.V. (24) olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GİRİŞİ YASAK

Suriye’de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen B.V.’nin, örgütle irtibatı nedeniyle “genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişi” anlamına gelen “G-87” koduyla kodlandığı, ülkeye giriş yasağı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin çantası ve üzerinde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport, ehliyet ve ülkeler arası seyahatte kullanmak için sahte kimlik bilgileriyle oluşturulmuş Kovid-19 PCR test sonuçları bulundu.

TUTUKLANDI

DEAŞ’lı teröristlere sahte kimlik sağladığı değerlendirilen şüpheliden ele geçen dijital materyaller, özel ekipçe incelendi. Materyallerde sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, lamine, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar bulundu.

Pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte yazıcı da ele geçirildi. Ankara Adliyesi’ne sevk edilen DEAŞ’lı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çatışmadan çıkıp Ankara’ya gelmiş

Yılbaşı öncesi DEAŞ’a düzenlenen baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün, yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışını arttırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan, geçmişte Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin tespitine yönelik çalışmaları derinleştirdi. Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internette paylaşılan görüntüler incelemeye alındı. Teknik değerlendirme ve internet analizleri sonucunda Ankara’da 3’ü Türk, 2’si yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalanması için dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 9, Kayseri’de ise yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. DEAŞ’ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda ise 16 şüpheli gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
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