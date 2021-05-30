'Drift' yapıp sosyal medyada paylaştı ceza yiyince takipçilerini uyardı: Siz paylaşmayın!

Ali Piker isimli sürücü otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yaptı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalya Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi Şehit Caddesi’nde Ali Piker (24) isimli sürücü, 06 CEK 062 plakalı otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yaptı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Piker isimli sürücü otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yaptı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından izlenince, Piker’in bulunması için çalışma başlatıldı.

9 BİN 398 LİRA PARA CEZASI

Adresi bulunan Piker’e Jandarma Trafik Timi ekipleri tarafından drift yapmaktan 6 bin 700 lira, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan da 2 bin 698 lira olmak üzere toplam 9 bin 398 lira para cezası uyguladı. Piker’in ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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Ali Piker isimli sürücü otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yaptı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

'SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR' UYARISI!

Ceza sonrası konuşan Ali Piker, “Sosyal medyaya drift yaptığım videoyu atmaktan dolayı 9 bin 400 liraya yakın trafik cezası yedim. 2 ay ehliyetime el koydular. Buradan bu işin sevdalısı kardeşlerime, ağabeylerime sesleniyorum. Lütfen sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edin. Cezalar sizin de başınıza gelebilir. Bu işin bedelini ödedim.” dedi.

Ali Piker isimli sürücü otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yaptı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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