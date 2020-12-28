Gündem Antalyada kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı Ali Çiftçiye Ankara Valiliği sahip çıktı
ANKARA

Antalya'da kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı: Ali Çiftçi’ye Ankara Valiliği sahip çıktı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiçek'e kısıtlama kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası kesilmiş, olay tepki çekmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise olayın ardından cezayı iptal edilip özür dilemişti. Ankara Valiliği, Çiftçi’ye sahip çıkıp onu bir misafirhaneye yerleştirdi. Bundan sonraki planının bir iş bulup, yeni bir hayat kurmak olduğunu belirten Çiftçi, "Antalya’da iki haftadır sokakta yaşıyordum. Normalde sokakta kalmıyordum. Param çalındığı için ve gidecek bir yerim olmadığı için, tanıdığım ve çevrem olmadığı için mecburen sokakta kalmak zorunda kaldım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ankara Valiliği, Ali Çiftçi’yi bir misafirhaneye yerleştirdi.
Ankara Valiliği, Ali Çiftçi’yi bir misafirhaneye yerleştirdi.

Başkent’in Altındağ ilçesine bağlı Dışkapı semtinde bulunan ve Ankara Valiliği’ne ait bir misafirhaneye yerleştirilen Çifçi, ekonomik durumu düzelene kadar burada misafir edilecek. Ayrıca Çiftçi’nin bu süreçte barınma, yemek ve temizlik gibi tüm ihtiyaçları bu misafirhanede karşılanacak.

Tüm talihsizlikler onu bulmuş

Başından geçenleri ve yaşadığı zorlukları misafir olduğu odada dile getiren Çiftçi şöyle konuştu: "İş için Antalya’ya gitmiştim, başıma talihsiz anlar geldi. Sokakta kaldığım için cezai işlem uygulandı. Dışarıda kaldığımı söylememe rağmen ceza kesildi. Gidecek yerim olmadığı için ceza kesildi. Cezanın kesilmesinden sonra, kendime kuytu köşede bir yer bulmaya çalıştım. Kimsenin gelmeyeceği kuytu bir yer buldum kendime. Ceza işleminin akşamında yatarken gece saatlerinde zabıta ekiplerine denk geldim. Beni oradan alıp Antalya’da bir misafirhaneye yerleştirdiler. Bir gece orada kaldım, sağ olsunlar temizlikten yemeğe kadar her konuda yardımcı oldular. Geceyi orada geçirdikten sonra sabah Antalya otogarına getirildim. Biletim kesildi ve Ankara’ya geldim."

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“Mecburen sokakta kalmak zorunda kaldım”


Korona virüs salgını nedeniyle işsiz kaldığını ve bu sebepten dolayı Antalya’ya iş aramak için geldiğini söyleyen Çiftçi, “Antalya’da iki haftadır sokakta yaşıyordum. Normalde sokakta kalmıyordum. Param çalındığı için ve gidecek bir yerim olmadığı için, tanıdığım ve çevrem olmadığı için mecburen sokakta kalmak zorunda kaldım. Korona virüs başladığından beri piyasa bitti ve ben de işsiz kaldım. Eşimle ayrılmamın sebebi maddi sıkıntılardan dolayı ve ufak tefek geçimsizlik yaşanıyordu aramızda ondan dolayı boşandık” diye konuştu.


“Eşimden ayrılalı 4 ay oldu”


İki yaşındaki kız çocuğunu üç aydır göremediğini ve çok özlediğini belirten Çiftçi, “Yeni yıldan beklentim, düzenli bir iş ondan sonra da inşallah olursa da eski eşimle tekrar aramı düzeltmeyi istiyorum. Aramız tam düzelir mi onu da bilmiyorum ama olursa düzeltmeyi istiyorum, olmazsa da yeni bir hayat kurmak istiyorum. İş bulduğum zaman eşimle tekrara konuşacağım. Gidip söyleyeceğim, kabul olursa olacak. 2 yaşında bir kızım var çok özledim onu. Eşimden ayrılalı 4 ay oldu ve ben 3 ay çocuğumu göremiyorum. Ne halde bilmiyorum, unuttum çocuğumu. Kızıma canımı veririm, her şeyimi veririm ona, canımı feda ederim. Eski eşim de Ankara’da ailesinin yanında kalıyor. Olaydan sonra cep telefonu olmadığı için ulaşamadım onlara” şeklinde konuştu.

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