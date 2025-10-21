Yeni Şafak
Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi

19:5021/10/2025, Salı
IHA
Antalya’nın Serik ilçesi
Antalya'da bir binanın 2.katında meydana gelen yangını, vatandaşlar fark ederek ekiplere bildirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken yangın anında evde kimsenin bulunmadığı ve 6 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı öğrenildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Mutfak ve yatak odası ile birlikte evdeki bir miktar para ve çeklerin yandığı öğrenildi.


Yangın, Belek’te bir binanın 2. katında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan evde olay anında kimsenin bulunmadığı, yan dairelerde oturan 6 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.



Yangın sonrası inceleme başlatıldı


Yangın sonrası evinde bulunan eşyaların yanında çeklerin ve paraların da yandığını anlatan Talha Sahil,
"Evin elektrik tesisatı zayıftı. Yangında mutfak ve yatak odası yanmış. Evde çeklerim ve paramız vardı. Hepsi yanmış. Miktarını bilmiyorum birikim yapıyorduk. Evimizin yandığını emlakçıdan öğrendik"
diye konuştu.


