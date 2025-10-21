Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi

Antalya'da bir binanın 2.katında meydana gelen yangını, vatandaşlar fark ederek ekiplere bildirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken yangın anında evde kimsenin bulunmadığı ve 6 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı öğrenildi.
Antalya’nın Serik ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Mutfak ve yatak odası ile birlikte evdeki bir miktar para ve çeklerin yandığı öğrenildi.
Yangın, Belek’te bir binanın 2. katında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan evde olay anında kimsenin bulunmadığı, yan dairelerde oturan 6 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.