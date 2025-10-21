Osmaniye’de alev alan yolcu otobüsü 18 ton suyla söndürüldü: Yolcular son anda tahliye edildi

Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsü saat 04.00 sıralarında Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçtikten sonra bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurup, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanıp alevleri söndürdü.