Osmaniye’de alev alan yolcu otobüsü 18 ton suyla söndürüldü: Yolcular son anda tahliye edildi

11:4221/10/2025, Salı
DHA
Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de seyir halindeyken alev alan otobüsteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsü saat 04.00 sıralarında Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçtikten sonra bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurup, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanıp alevleri söndürdü.




