Orman yangınlarına 11 dakikada müdahale

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi'nin açılış konuşmalarıyla başlayan organizasyon, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla, 5 gün sürecek. Fuarda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Yumaklı, “Bilimsel veriler, küresel iklim krizinden en çok etkilenecek bölgenin Akdeniz havzası olduğunu gösteriyor. Türkiye de bu havzanın kalbinde yer alan bir ülke olarak bu süreçten doğrudan etkileniyor” dedi.