Orman yangınlarına 11 dakikada müdahale

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Orman İnovasyon Haftası’nın açılış töreni dün gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi'nin açılış konuşmalarıyla başlayan organizasyon, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla, 5 gün sürecek. Fuarda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Yumaklı, “Bilimsel veriler, küresel iklim krizinden en çok etkilenecek bölgenin Akdeniz havzası olduğunu gösteriyor. Türkiye de bu havzanın kalbinde yer alan bir ülke olarak bu süreçten doğrudan etkileniyor” dedi.
Ormanların, “Durmak bilmeyen, yorulmayan, acıkmayan, susamayan bir düşman olan ateşe karşı can pahasına korunduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye’nin yangın söndürme filosunun gücüne de değindi. Buna göre Türkiye’de; 25 bin kahraman personel, 133 bine ulaşan gönüllü, 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) ve 6 bini aşan modern kara aracı ile mücadele yürütülüyor. Bin 700 farklı noktada konuşlandırılan ekipler sayesinde yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediliyor.