Vatandaş ormandan kova kova topladı: Pazarda kilosunu 400 liraya sattılar

Çukurören köyünde yaşayan Hamide Çetinkaya, alkanlıca mantarına vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi. Çetinkaya, "Köyün kenarlarına gidiyoruz. Orman yakın, oradan topluyoruz. Havanın durumuna göre, yağmur yağar ve hava ısınırsa daha fazla mantar çıkar. Kanlıcaya vatandaş çok rağbet gösteriyor. Benim en sevdiğim mantar, ’kara malgudun’ dediğimiz mantar. Etle başa baş gider ama o çok bulunmadığı için burada satmıyoruz" dedi.







