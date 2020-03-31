Areda Survey vatandaşa sordu: Sokağa çıkma yasağı gelsin mi sorusuna çoğunluk aynı yanıtı verdi

Araştırma şirketi Areda Survey’in "Koranavirüse Bakış Araştırması" başlıklı çalışması dünyada 700 binden fazla insana bulaşan, 35 bin kişinin de ölümüne neden olan virüse vatandaşların bakış açısını ortaya koydu. Çalışmaya Türkiye genelinde her yaş grubundan 3 bin 670 kişi katıldı. Vatandaşlar devletin aldığı tedbirleri yerinde buldu. Ankette, vatandaşlar gönüllü karantina yerine zorunlu karantina uygulanmasının gerektiğini belirtti.

OLUMLU KARŞILANDI

65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma sınırlandırılması sorusunun da sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 90,4’ü yasağı doğru bulurken yüzde 9,6’sı da yanlış buldu. Yaşlı vatandaşlara yönelik getirilen sokağa çıkma yasağına ilişkin ankete katılan vatandaşlardan yüzde 71,4’ü yaşlıların ihtiyaçlarının devlet görevlileri tarafından yerine getirilmesini, yüzde 17,7’si ısrarla sokağa çıkmaya çalışanlara para cezası verilmesini, yüzde 6,3’ü emekli maaşlarının evlerde ödenmesi gerektiği yanıtını verdi.

TEDBİRLER ARTIRILMALI

Geniş kapsamlı yapılan ankete katılanların yüzde 70,5’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 7 maddelik tedbir paketini daha radikal önlemler alınmalı diye yanıtlarken, yüzde 29,5’i alınan önlemleri şu anlık yeterli bulduğunu söyledi.