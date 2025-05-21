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Arıtılmadan denize deşarj ettiler: Bakanlık'tan İSKİ’ye 3,3 milyonluk ceza

Arıtılmadan denize deşarj ettiler: Bakanlık'tan İSKİ’ye 3,3 milyonluk ceza

15:1921/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakanlık harekete geçti, İSKİ’ye çevreye verdiği zarar sonrası milyonluk ceza
Bakanlık harekete geçti, İSKİ’ye çevreye verdiği zarar sonrası milyonluk ceza

İstanbul’da çevre skandalı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin işlettiği Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize boşaltıldığını tespit etti. Çevre felaketine davetiye çıkaran bu ihmalkârlık sonrası İSKİ’ye tam 3 milyon 343 bin 688 TL para cezası kesildi. Bakanlık, olayla ilgili ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İstanbul'da çevreye zarar veren skandal uygulama ortaya çıktı. İBB'ye bağlı İSKİ'nin işlettiği Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi'nde, şehirden toplanan atık suların bir bölümü arıtılmadan doğrudan denize bırakıldı. Durumu tespit eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ’ye Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesti. Kamuoyunda büyük tepki çeken uygulamayla ilgili yasal süreç de başlatılıyor.

İSKİ'YE 3,3 MİLYON TL CEZA


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uyguladı.



İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ’ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde inceleme yaptı. Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Çevre kirliliğine neden olan İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacak.


#İBB
#İSKİ
#Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı
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