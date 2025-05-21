Arıtılmadan denize deşarj ettiler: Bakanlık'tan İSKİ’ye 3,3 milyonluk ceza

İstanbul'da çevreye zarar veren skandal uygulama ortaya çıktı. İBB'ye bağlı İSKİ'nin işlettiği Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi'nde, şehirden toplanan atık suların bir bölümü arıtılmadan doğrudan denize bırakıldı. Durumu tespit eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ’ye Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesti. Kamuoyunda büyük tepki çeken uygulamayla ilgili yasal süreç de başlatılıyor.

İSKİ'YE 3,3 MİLYON TL CEZA





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uyguladı.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.



Çevre… pic.twitter.com/Lj6EvTxRGK — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) May 21, 2025





İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ’ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde inceleme yaptı. Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Çevre kirliliğine neden olan İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacak.



