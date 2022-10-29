Gündem Askeri öğrencilere işkence yaptığı iddia edilen FETÖ sanığı eski komutana verilen beraat kararı bozuldu
POLİTİKA

Askeri öğrencilere işkence yaptığı iddia edilen FETÖ sanığı eski komutana verilen beraat kararı bozuldu

Van Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi, meslekten ihraç edilen eski Tuşba İlçe Jandarma Komutanı N.K'ye, askeri öğrencilere eğitim adı altında işkence yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen "beraat" kararını bozdu. Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyanın yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi

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Haber Merkezi AA
Askeri öğrencilere işkence yaptığı iddia edilen FETÖ sanığı eski komutana verilen beraat kararı bozuldu
Arşiv

BAM 2. Ceza Dairesi, Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında mahrem yapılanma içinde yer aldığı iddiasıyla eski yüzbaşı hakkında Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararına yönelik istinaf başvurusunu karara bağladı. Daire, yerel mahkemenin karara bağladığı dosyaya ilişkin, "sanığın teknik olarak örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock programını kullanıp kullanmadığının tespiti açısından alanında uzman bilirkişilerce inceleme yaptırılması gerekliliğinin gözetilmediği" görüşüne yer verdi.

  • Müşteki M.N.A'nın ilk derece mahkemede yeniden dinlenerek 2009'da Kara Harp Okulu intibak kampının ve müştekide oluşan topuk kırığı tedavisinin nerede yapıldığının ortaya konulması gerektiği bildirilen kararda, tüm tedavi kayıtlarının eksiksiz olarak dava dosyasına alınması gerektiği ancak bu hususun da gözetilmediği aktarıldı.

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Dosya kapsamında bazı eksikliklerin tespit edildiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Dosyada tespit edilen eksikliklerin ikmali ile tanıkların, sanık ve diğer subayların kendilerine işkence ve eziyet ettikleri yönündeki beyanları, sanığın ByLock kullandığına dair tespitler ve ardışık arama kayıtları ile dosya kapsamında yer alan tüm delillerin bir bütün olarak değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun karar yerinde tartışılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Eksik araştırma ve inceleme ile tüm suçlardan beraat kararı verilmesi hukuka aykırılık teşkil ettiğinden, istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısının istinaf nedenleri yerinde görülmüştür. Bu nedenle tüm hükümlerin bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir."

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Davanın geçmişi hakkında

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Tuşba İlçe Jandarma Komutanı N.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgütsel faaliyet kapsamında işkence yapmak" suçlarından 2 yıl önce 33 yıla kadar hapisle yargılanması istemiyle dava açmıştı.

  • İddianamede, sanık hakkında şikayetçi olan tanıklar, o dönemde sanık N.K'nin kendilerine işkence yaptığını, baskı uyguladığını belirterek şikayetçi olmuştu.
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