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Astana’da gündem sınır güvenliği

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi süreci bugün başlayıp 2 gün sürecek Astana görüşmeleri ile devam edecek. Türkiye’nin ana gündem maddesinin sınırda yer alan terör birliklerinin temizlenmesi konusunun olması beklenirken, Suriye kanadının masaya öncelikli olarak sığınmacıların vatanlarına dönüşü mevzusunu getirmesi bekleniyor.

Canberk Doğan
04:00 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Astana görüşmeleri.

Astana görüşmeleri.

Suriye’de yaşanan krize çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 20’nci kez kez bir araya geliyor. Dışişleri bakanları seviyesinde yapılacak olan görüşmeye Türkiye’yi temsilen Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın katılması bekleniyor.

Astana’da yapılacak ve 2 gün sürecek görüşmenin gündeminde önemli başlıklar bulunuyor. Terörle mücadele konusunun başı çekeceği toplantıda Türkiye’nin en hassas davrandığı konu olan sınır güvenliği konusunun da toplantının ana gündem maddelerinden olması bekleniyor. Sınırda terör örgütü mensuplarını istemediğini birçok kez belirten Türkiye, bu isteğini bir kez daha gündeme getirecek.

SURİYE TARAFI DÖNMELERİNİ İSTİYOR

Öte yandan terörle mücadele konusunda ortak mücadele edilmesi de masada olacak. Suriye kanadının ise savaştan kaçan Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi konusunu masaya getirmesi bekleniyor. Suriye hükümeti, sığınmacıların ülkesine dönmesini isterken Türkiye, ‘Güvenli geri dönüş’ için Suriye’den garanti istiyor.

Ayrıca Türkiye güvenli bölgeye yapılan konutlar ile ilgili son durumu paylaşacak.





#Türkiye
#Suriye
#Normalleşme
#Astana
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