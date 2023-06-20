Astana’da gündem sınır güvenliği

Suriye’de yaşanan krize çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 20’nci kez kez bir araya geliyor. Dışişleri bakanları seviyesinde yapılacak olan görüşmeye Türkiye’yi temsilen Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın katılması bekleniyor.

Astana’da yapılacak ve 2 gün sürecek görüşmenin gündeminde önemli başlıklar bulunuyor. Terörle mücadele konusunun başı çekeceği toplantıda Türkiye’nin en hassas davrandığı konu olan sınır güvenliği konusunun da toplantının ana gündem maddelerinden olması bekleniyor. Sınırda terör örgütü mensuplarını istemediğini birçok kez belirten Türkiye, bu isteğini bir kez daha gündeme getirecek.

SURİYE TARAFI DÖNMELERİNİ İSTİYOR

Öte yandan terörle mücadele konusunda ortak mücadele edilmesi de masada olacak. Suriye kanadının ise savaştan kaçan Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi konusunu masaya getirmesi bekleniyor. Suriye hükümeti, sığınmacıların ülkesine dönmesini isterken Türkiye, ‘Güvenli geri dönüş’ için Suriye’den garanti istiyor.

Ayrıca Türkiye güvenli bölgeye yapılan konutlar ile ilgili son durumu paylaşacak.















