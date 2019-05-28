Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu

TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.

TERÖR YUVALARINA BOMBARDIMAN

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019’da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.https://t.co/TvJdRf4ukO#MSB #TSK pic.twitter.com/L16oGy8t3E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 Mayıs 2019

ATIŞLARIN ARDINDAN KOMANDOLAR HAREKAT BAŞLATTI

Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR OPERASYONU YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonu gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.https://t.co/OLOa0d76Mg#MSB #TSK pic.twitter.com/Q5KWQWc7CD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 Mayıs 2019

Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.