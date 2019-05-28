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Gündem Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurka Pençe operasyonu
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HAKKÂRİ

TSK'dan Hakurk'a kara ve hava haraketı

Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu

TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 'Pençe' harekatı başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyondan görüntü
Operasyondan görüntü

TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.

TERÖR YUVALARINA BOMBARDIMAN

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.

ATIŞLARIN ARDINDAN KOMANDOLAR HAREKAT BAŞLATTI

Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi.

  • Açıklamada, "Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR OPERASYONU YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.

Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.

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