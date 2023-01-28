Atık Kumbaram Projesi’ne anlamlı ödül

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni” Emine Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki teması "İklim ve Gençlik” olan zirve doğaseverleri ve sıfır atık seferberliğine gönül veren kurumları bir araya getirdi. Paneller, söyleşiler, müzikal sergilerin yanı “Sıfır Atık 5. Yıl Filmi” ile de dolu dolu geçen program ödül töreni ile son buldu. Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan ve bu alanda Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip belediyesi unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı zirvede de ödül almayı başardı. Selçuklu’nun son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan Atık Kumbaram Projesi’ne verilen anlamlı ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı.





SIFIR ATIK’TA ÖNCÜ

Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sıfır atık çalışmalarında öncü olduklarını ve yerel yönetimlerde bu konuyla alakalı belge alan ilk belediye olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’deki sıfır atık çalışmalarının beşinci yılında üçüncü Sıfır Atık Zirvesi’nde Haliç Kongre Merkezi’ndeydik. Burada Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Emine Erdoğan Hanımefendi’yle birlikte bu zirveye biz de Selçuklu Belediyesi olarak katıldık. Bununla birlikte çok sayıda çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Sitelerimizde geri dönüşümle ilgili kafes uygulamalarını başlattık. Bütün okullarımızda eğitim faaliyetlerini sürdürdük yine aynı şekilde okullarımızda geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlattık. Kurumlarda ve diğer sitelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdik” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Emine Erdoğan Hanımefendi.

EV EKONOMİSİNE KATKI

“Atık Kumbaram” uygulamasıyla en iyi uygulama ödülünü almaya hak kazandıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak, Konya’mızda oluşturduğumuz atık getirme merkezlerinde ‘Atık Kumbaram’ uygulamasıyla birlikte vatandaşlarımızın getirdiği kağıt, plastik, metal, geri dönüştürülebilen atıkları alarak onların ‘Atık Kumbaram’ kartlarına kullanabilecekleri, harcayabilecekleri miktarları yüklüyoruz ve vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu uygulamayla birlikte iyi uygulama ödülünü Selçuklu Belediyesi olarak almaya hak kazandık. Ben sıfır atık çalışmalarında çok büyük destekleri olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a sıfır atık uygulamalarında bize her zaman verdiği desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.







