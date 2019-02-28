Gündem Avcıyı hastanelik etti 20 bin liralık köpeğini öldürdü
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Bursa haber: Domuz, avcıyı hastanelik etti, 20 bin liralık köpeğini öldürdü

Avcıyı hastanelik etti 20 bin liralık köpeğini öldürdü

Bursa'da, öfkeli yaban domuzu, keskin dişleriyle avcının iki bacağını ve 20 bin liralık köpeğini biçti.

Haber Merkezi IHA
Domuz, avcılar tarafından güçlükle öldürülebildi.
Domuz, avcılar tarafından güçlükle öldürülebildi.

Yalova’ya bağlı Çukurköy’den gelen Erkan Meriç, avcı arkadaşlarıyla birlikte Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi’ne geldi.

Ormanlık alanda çok sinirli bir domuz avcılara saldırdı. Yaban domuzu, dişleriyle Erkan Meriç’in iki bacağını da biçti. Öfkeli domuz, 20 bin liralık tazıyı ise dişleriyle biçerek öldürdü. Domuz, avcılar tarafından güçlükle öldürülebildi.

Kanlar içinde kalan Erkan Meriç, arkadaşları tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meriç’in iki bacağındaki derin yaralar iki saat süren ameliyatın ardından dikildi.

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