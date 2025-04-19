Avrupa güvenlikte Türkiye’ye yöneliyor

ABD’de Donald Trump’ın işbaşına gelmesiyle güvenlik korkusuna kapılan Avrupa’nın yeniden şekillenen güvenlik mimarisinde Türkiye kilit aktör konumuna geldi. Savunma sanayii yatırımlarının zaman, maliyet ve insan kaynağı gerektirdiğine ve bunu Avrupa’nın kısa sürede kapatamayacağına dikkat çeken kaynaklar, “Türkiye, ABD’de de bile mühimmat fabrikası kurarak küresel ölçekte oyun kurucu bir pozisyona yükselmiş durumda” dedi.





RUSYA İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDILAR

Mehmetçik’in farklı coğrafyalardaki tecrübesine de dikkat çekilerek Türkiye’nin farklı coğrafyalarda halen devam eden askeri varlığının Avrupa güvenliğinde ana karakter konumunda olma ihtimalini artırdığı bildirildi. ABD’nin Ukrayna üzerinden yürüttüğü stratejinin hem Rusya’yı sınırlandırmayı hem de Avrupa’nın güvenlik reflekslerini yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini belirten kaynaklar, Washington'ın Avrupa’ya “Sizi tehdit karşısında yalnız bırakabilirim” mesajını verirken, kıta ülkelerinin Rusya ile yüzleşmek zorunda kaldığına dikkat çekti.





AÇIĞI KAPATAMAZLAR

Askeri kaynaklara göre, savunma sanayiinde büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, kara, hava ve deniz platformlarında önemli üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Mühimmat üretiminde ihracat yapan bir ülke haline gelen Türkiye, ABD’de bile mühimmat fabrikası kurarak küresel oyun kurucu pozisyona yükselmiş durumda.



