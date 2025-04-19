Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avrupa güvenlikte Türkiye’ye yöneliyor

Avrupa güvenlikte Türkiye’ye yöneliyor

Canberk Doğan
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye, ABD’de bile mühimmat fabrikası kurarak küresel oyun kurucu pozisyona yükselmiş durumda.
Türkiye, ABD’de bile mühimmat fabrikası kurarak küresel oyun kurucu pozisyona yükselmiş durumda.

ABD’de Donald Trump’ın işbaşına gelmesiyle güvenlik korkusuna kapılan Avrupa’nın yeniden şekillenen güvenlik mimarisinde Türkiye kilit aktör konumuna geldi. Savunma sanayii yatırımlarının zaman, maliyet ve insan kaynağı gerektirdiğine ve bunu Avrupa’nın kısa sürede kapatamayacağına dikkat çeken kaynaklar, “Türkiye, ABD’de de bile mühimmat fabrikası kurarak küresel ölçekte oyun kurucu bir pozisyona yükselmiş durumda” dedi.


RUSYA İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDILAR

Mehmetçik’in farklı coğrafyalardaki tecrübesine de dikkat çekilerek Türkiye’nin farklı coğrafyalarda halen devam eden askeri varlığının Avrupa güvenliğinde ana karakter konumunda olma ihtimalini artırdığı bildirildi. ABD’nin Ukrayna üzerinden yürüttüğü stratejinin hem Rusya’yı sınırlandırmayı hem de Avrupa’nın güvenlik reflekslerini yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini belirten kaynaklar, Washington'ın Avrupa’ya “Sizi tehdit karşısında yalnız bırakabilirim” mesajını verirken, kıta ülkelerinin Rusya ile yüzleşmek zorunda kaldığına dikkat çekti.


AÇIĞI KAPATAMAZLAR

Askeri kaynaklara göre, savunma sanayiinde büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, kara, hava ve deniz platformlarında önemli üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Mühimmat üretiminde ihracat yapan bir ülke haline gelen Türkiye, ABD’de bile mühimmat fabrikası kurarak küresel oyun kurucu pozisyona yükselmiş durumda.


#Avrupa
#Türkiye
#güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mehmet Öz kimdir?