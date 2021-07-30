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İSTANBUL

Avrupa ve Japonya'da binlerce kişinin İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu: Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Dünyanın dört bir yanında karşılıksız bir şekilde irşad faaliyetleri yürüten Nimetullah Hoca, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında ruhunu sahibine teslim etti. Ömrü boyunca İslâm’ı tebliğ etmek için 50’den fazla ülkeyi ziyaret eden Nimetullah Hocanın tebliğleri neticesinde Avrupa ve Japonya'daki binlerce insan İslam'la şereflenmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa ve Japonyada binlerce kişinin İslamla şereflenmesine vesile olmuştu: Nimetullah Hoca Hakka yürüdü
​Nimetullah Hocaefendi

Başta Japonya olmak üzere dünyanın farklı köşelerinde hiçbir karşılık beklemeden tebliğ faaliyetleri yürüten ve pek çok ruhun İslam'la şereflenmesine vesile olan Nimetullah Hoca (Halil İbrahim Yurt) tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında Hakk'a yürüdü.

Nimetullah Hoca; Mahmut Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan ve Mehmet Zahit Kotku gibi kıymetli İslam alimlerinin hizmetinde de bulunmuştu.

Son yıllarda İstanbul'da ikamet eden Nimetullah Hoca, hayatını bir bölümünü Suudi Arabistan ve Japonya’da irşad faaliyetleriyle geçirmişti. Eşi Eyüp Sultan kabristanlığında medfun bulunan Nimetullah Hocanın 31 Temmuz Cumartesi günü Eyüp Sultan kabristanlığında defnedilmesi bekleniyor.

Nimetullah Hocaefendi
Nimetullah Hocaefendi

NİMETULLAH HOCA KİMDİR?

Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hoca, 1931’de Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda babası ile birlikte âlimlerin ve âriflerin sohbetlerine katıldı, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi dönemin büyük Allah dostlarına hizmet etti. 1955 yılında Sultanahmet Camii’nde müezzinlik, Gönenli Mehmet Efendi ve Seyyid Şefik Arvasî Hazretleri'ne imam vekilliği vazifesini icra etti.

İSLAM'I TEBLİĞ İÇİN 50'DEN FAZLA ÜLKEYE GİTTİ

Sultan II. Abdülhamid dönemini görmüş birçok âlimden ders alan Nimetullah Hoca, İslâm’ı tebliğ etmek için 50’den fazla ülkeyi ziyaret etti. Tebliğleri neticesinde Avrupa’da ki yüzlerce insan İslam'la şereflendi. 1981 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devleti’nin izni ile Çin’de 20 bin Kur’ân-ı Kerîm dağıttı. Sibirya’yı ve çevresini 3 kere ziyaret etti, beyaz ihramı ile -40 derecelere varan soğuklara göğüs gerdi.

Nimetullah Hoca 20 yıl Japonya’da bulundu ve ülkenin birçok noktasına giderek buralarda mescitler açtı. Bu mescitleri birer İslâm medresesi haline getirdi. Binlerce Japon’un İslâm’la müşerref olmasına vesile oldu.

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