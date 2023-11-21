Avrupalı liderler İsrail'in esiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin topraklarında devlet terörü uygulayan İsrail’in sahip olduğu nükleer silahlara ilişkin “İsrail’in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. İşte Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları:

SAVAŞ DEĞİL DEVLET TERÖRÜ

* Şimdiye kadar Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır’a gönderdik. Böylece Gazzeli kardeşlerimiz için 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk.

* Gazze’de 7 Ekim tarihinden beri bir vahşet sergilenmektedir. Çocukları, daha ağzı süt kokan sabileri uçaklarla bombalayarak öldürmenin adı savaş değildir; bunun adı barbarlıktır, devlet terörüdür. Netanyahu, İsrail halkı nezdinde tamamen yitirdiği itibarını hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak yeniden kazanma çabasındadır. Bilhassa hastaneler, İsrail mezaliminin sembolü olmuştur.

TEPKİ VERMEZSEK ‘VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR’A ENGEL OLAMAYIZ

* Gazze’de hizmet veren neredeyse tüm hastaneler İsrail’in saldırıları sebebiyle ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Gazze’deki kanser hastalarının ülkemize sevkiyle ilgili işlemleri başlattık.

* Türkiye olarak Gazze’de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz.

* Gazze’de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız.

* İsrail’in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor. Fakat bu konuda ne BM Güvenlik Konseyi ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı herhangi bir inceleme başlatmıyor. Bugün İsrail’e ses çıkarmayanların yarın başka ülkelere söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

Yılbaşından beri 2 bin terörist etkisiz

* Terör örgütleriyle ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde, yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Son terörist ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar, hudutlarımız içinde ve dışında bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

Avrupa’yı esir aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

* Holokost utancı, Avrupalı ülkeleri esir almış durumda. İsrail yönetimi Holokost’u kalkan olarak kullanıyor. İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze’den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklıkla karşı karşıyayız.

* (Kıbrıs sorununa ilişkin) Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz.

* (Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşananlar) Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil komşularıyla işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Buradan bir kez daha Ermenistan’a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı eli tutması çağrısında bulunuyorum.

Cezayir’e Gazze ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonrası Erdoğan’ın ilk bölgesel ziyaretini İsrail’e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir’e yapması önem taşıyor. Erdoğan’ın ziyaretinde Gazze’deki durumun yanında Türkiye-Cezayir ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesine yönelik konular da ele alınacak. Bunlardan en önemlisi hacmi 6 milyar doları aşan ekonomik ilişkilerin artırılması olacak.







