Ayasofya’da bir yanlışı düzelttik: Kültürel miras vasfını ecdadın yaptığı gibi koruyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleşen ve 1 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu:

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur. Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır.

AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR SEVİNDİRİCİ

Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla bu sayıları sıfıra yakınlaştırmalıyız. Türkiye elde ettiği bu küresel başarının karşılığını, siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz.

HASTALIĞIN BİZİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEDİK

Ülkemizdeki her kesimi yeni döneme hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye’nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki milletçe sahip çıkalım. Halen süren kimi kısıtlamaları bu çerçevede ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. Salgının seyrine bağlı olarak bunları da en kısa sürede yeniden değerlendireceğiz. Salgın döneminde hastalığın bizi yenmesine, köşeye sıkıştırmasına, esir almasına izin vermedik.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan başarılı bir mücadele ortaya koymuştur. Milletimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemle süreci yönettik. Ne hastanelerde, ne ilaçlarda ne de güvenlik de zaafiyete ve mağduriyete meydan verdik. Hamdolsun salgının zirvesini geride bıraktık' dedi. BiP'te paylaş

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VERİLER KIPIRDANIŞI BİR HABER VERİYOR

Yaptığımız açılışlar, düzenlediğimiz programlar bunun en somut ifadesidir. Özel sektörün işine sahip çıkmasını takdirle izliyoruz. Ekonomide açıklanan her veri, kayıpları telafinin ötesinde bir kıpırdanışı haber veriyor. Turizmin de en kısa sürede beklediği çıtayı yakalayacağına inanıyorum. Artık bu bölgede Türkiye’nin içinde almadığı, destek sağlamadığı bir projenin yürüme şansı yok.

Ayasofya’yı müzeden camiye çevirdik

Ayasofya

Erdoğan Ayasofya’nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünü hatırlattı. Erdoğan, “Ayasofya’yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Hiçbir ayrım yapmadan herkesi Türkiye’nin hak, hukuk, adalet ve meşruiyet temelinde uzattığı barış ve iş birliği eline karşılık vermeye davet ediyorum. Bedeli mazlumların, mağdurların ahı ve feryadı olan hiçbir düzenin sahiplerine hayır getirme ihtimali yoktur. Yaşadığımız dünyayı sadece belirli bir kesim için değil herkes için daha huzurlu bir yer haline getirene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ayasofya’nın müzeden camiye döndürülerek hizmet vermeye başlayacak olması hepimizi sevindirmiştir. Harap halde teslim alınan Ayasofya, tam anlamıyla bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür. Tam 5 asırdır süren bu sahiplenişi yok sayarak burayı Fetih’ten önceki haliyle tasavvur etmekte ısrarın gerisinde gaflet yoksa başka şeyler aramak gerekir” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

SİNSİCE HAREKET EDİYORLAR

“Bu medeniyetin tarihine, kültürüne değerlerine doğrudan saldırmaya cesareti olmayanlar sembollerimizi yıpratarak sinsice kendilerine yol bulmaya çalışıyorlar. Hiç kimse merak etmesin Ayasofya’yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız.”

OYNAT Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya ile ilgili geçmişte yapılan bir yanlışı bugün biz düzeltiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ayasofya başta olmak üzere milletimizin varlığı, birliği, özgürlüğü ile ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, yine biz camiye döndürüyoruz. 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit' dedi.



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Kararı kendimiz veririz

Azınlıklara yönelik yapılanları anlatan Erdoğan, “Bizim asla farklı din mensuplarına karşı ve ya mabetlerine karşı bir düşmanlığımız yok. Tam aksine biz de saygı var. Biz de ortalama 460 gayrimüslüme 1 ibadethane hizmet verirken, Avrupa’da ortalama 2 bin Müslümana 1 ibadethane düşmektedir. Kararımızı kendimiz veririz, Ayasofya’yı camiye de biz döndürüyoruz. Tarih kitaplarında Avrupa’nın ortaçağ karanlığından çıkışı olarak İstanbul’un fethi gösterilir. İstanbul’un fethi tüm dünya için bir dönüm noktası olmuştur. Asırlar süren yönetimin ardından, Osmanlı tarihten çekildiği sahnede geride inançlarını ve kültürlerini tüm canlılığıyla yaşatan topluluklar bırakmışlardır. Türkiye olarak bize yönelik tarihi husumetleri ne derece sabırla karşılayacak olursak karşılayalım çifte standarta maruz kalmaktan kurtulamadık” dedi.

OYNAT 02:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Son günlerdeki önemli bir gelişme de Ayasofya'nın statüsü konusunda yaşandı. Müzeden camiye döndürülerek vakfiyesindeki amaca uygun şekilde hizmet verecek olması hepimizi sevindirmiştir. Burada bir kez daha Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Şehit ailesi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan’ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü.

Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar’ın Artvin’de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan’ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü. Erdoğan baba Dursun Acar’a, “Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir” dedi. Baba Dursun Acar da Erdoğan’a teşekkür etti.

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15 Temmuz’da birlikte yürüdük

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan şu mesajları verdi: Biz, milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece (15 Temmuz) darbeyi ve darbecileri bitirdik.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz milletimizle beraber yürüdük, 15 Temmuz gecesi darbeyi ve darbecileri bitirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şunları söyledi: 'FETÖ terör örgütü mensuplarına kahramanca karşı koyarken şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Milletimiz tarihin en büyük imtihanlardan biri hamdolsun alnının akıyla vermeyi başarmıştır.Uçağa, helikoptere, tanka sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağarmadan darbecileri hüsrana uğratmıştır. Biz, milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece (15 Temmuz) darbeyi ve darbecileri bitirdik' dedi.



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Ermenistan’ı aşan bir saldırı

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısına tepki gösteren Erdoğan, “Ermenistan’ın çapını aşan bir hadise. Amaç hem Yukarı Karabağ’da çözümü tıkamak hem de yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır. Türkiye Azerbaycan’ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir” dedi.

OYNAT 01:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise. Amaç hem Yukarı Karabağ'da çözümü tıkamak hem de yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır. Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir' dedi. BiP'te paylaş

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Trump ile Libya’yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefinize ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldılar. Beyaz Saray’dan da görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi.” ifadesine yer verildi.