Aydın-Denizli Otoyolu perşembe günü trafiğe açılacak

"Böylece Aydın'dan Denizli'ye devlet yolu üzerinden ulaşım süresi, otoyol tamamlandığında İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresine eşit olacak. Otoyolla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan da 800 milyon lira tasarruf edeceğiz, böylece yıllık tasarruf 5,3 milyar lira olacak. Ayrıca yıllık karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli katkı sunacağız. Otoyolun hizmete girmesiyle Denizli'den İzmir Limanı'na sanayi ve tarım ürünleri daha hızlı taşınacak. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacak. Böylece bölgenin turizm potansiyeli daha da artacak. Aydın-Denizli Otoyolu kesiminin ardından sonraki etaplarda yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları tamamlandığında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu 440 kilometrelik otoyolla değiştirilecek. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek, iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yakınlaşacak"