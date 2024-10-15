Aydın-Denizli Otoyolu perşembe günü trafiğe açılacak

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 70 kilometrelik kesimi 17 Ekim perşembe günü hizmete açılacak. Otoyol projesiyle Aydın ve Denizli arasında 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Otoyolla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan da 800 milyon lira tasarruf edeceğiz, böylece yıllık tasarruf 5,3 milyar lira olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 70 kilometrelik kesiminin 17 Ekim perşembe günü hizmete açılacağını bildirdi.
Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yolun 93 kilometrelik kesimini hizmete açtıklarını anımsattı.
Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolu koridorunda bulunduğuna işaret etti.
Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan güzergahın, İstanbul-İzmir ve İzmir-Aydın otoyolları ile büyük bir güç kazandığını bildiren Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'yla, Kapıkule'den başlayarak İstanbul üzerinden Marmara ve Ege'yi geçip Akdeniz'e uzanan kesintisiz otoyol hattının bir halkasını daha hizmete açıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, otoyolun tamamının 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa edildiğine dikkati çekerek, açıklamasının şöyle sürdürdü:
"Turizm potansiyeli artacak"
Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuğun, otoyol sayesinde 55 dakikaya inmesinin bölge halkı için zamandan tasarruf sağlayacağını vurguladı.
Denizli Batı Çevre Yolu Kavşağı Kumkısık ile İzmir Merkezi Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyolun da 1 saat 40 dakikaya ineceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: